Азиатские советы по уборке доме: как быстро навести порядок в любом помещении

Уберите все одним махом

Эксперт рекомендует не растягивать удовольствие и не убирать свое жилье по частям. Стоит выделить 1-2 дня на уборку сразу всего дома. Такое наведение порядка может навсегда изменить ваше мышление и жизненные привычки.

"Изменить привычки в области стиля жизни, приобретенные на протяжении многих лет, бывает крайне трудно. Если вы до сих пор не преуспели в сохранении порядка, то вскоре обнаружите, что почти невозможно приучить себя убирать понемногу. Большая уборка дает видимые результаты. Уборка никогда не лжет. Делая все сразу, вы будете видеть результаты и чувствовать воздействие своих усилий", - говорит Мари Кондо.

Не вмешивайте родных

Постарайтесь навести порядок в одиночестве и не показывайте мужу, сестре или маме то, что вы собираетесь выбросить. Вам нечего стыдиться, и в уборке нет ничего плохого. Но для других людей может стать стрессом то, что они увидят.

"Сам объем мусорной кучи может вызвать у них тревогу, заставляя задуматься, смогут ли они прожить с тем, что у них осталось. В подавляющем большинстве случаев матери или мужья "спасают" вещи, которые идут на выброс. Однако они редко носят одежду, которую забирают", - говорит эксперт.

Одна категория - за раз

У многих людей предметы из одной категории, например, одежда, могут находиться в разных комнатах и даже разбросаны по всему дому. Поэтому, по мнению Мари, принцип уборки по комнатам (сначала спальня, потом гостиная и так далее) - не работает.

Вы разберете шкаф или комод в спальне, а потом наткнетесь на одежду, которую храните в другом шкафу или она лежит на кресле в гостиной. И вам снова придется повторять все усилия, а это может убить мотивацию.

Соберите всю одежду в доме и сложите ее на пол в одной комнате. Вытащите все вещи из корзины с грязной одеждой, шкафа в прихожей, ящиков с сезонными и пляжными костюмами.

"Затем берите в руки каждую вещь и спрашивайте себя: "Доставляет ли мне это радость?". Если вещь делает вас счастливой, оставляйте ее. Если же одежда никаких эмоций не вызывает, то не жалко избавиться. С большой вероятностью вы носили это платье всего один раз и то - несколько лет назад", - рекомендует Кондо.

Избавляйтесь от документов

Мари считает, что документ документу - рознь. Все бумаги в доме нужно рассортировать на две кучи. Первая - то, что нужно оставить. Это страховки, трудовые договора, договора об аренде жилья, свидетельства о рождении, собственности и прочие бумаги, которые имеют жизненную ценность.

Вторая стопка - документы, которые нужно разобрать. Инструкции по использованию техники, старые чеки, билеты, купоны на скидку, реклама, старые счета. Это не относится к гарантиям на технику или счетам, которые хранить нужно. Постарайтесь не хранить документы горизонтально. Лучше купите жесткие вертикальные папки - это позволит не вернуться к первоначальному хаосу.

Сначала выбрасывайте, потом наводите порядок

Большая ошибка, которые многие совершают во время уборки - одновременно убирать и избавляться от ненужных вещей. Но самый эффективный способ - сначала избавиться от всего ненужного, а потом решать, куда и как сложить оставшиеся вещи.

Выносите мешки с мусором сразу, как они будут заполнены. Это не позволит вам дать "слабину" и в последний момент вытащить что-то ненужное и оставить в доме.

Не заполняйте ящики больше чем на 90%

Места для хранения, забитые до отказа - это черные дыры. То, что скрыто от глаз, обычно не используется годами. Мы забываем о кастрюлях, носках, записных книжках, которые спрятаны в шкафах и комодах.

"Нам свойственно заполнить все пространство. Но если цель - порядок, лучше, чтобы все было на виду. Ограничьтесь 1-2 рядами, чтобы можно было взглядом охватить содержимое каждой полки.

Создайте место для всего

Организация места для каждой вещи приходит только с практикой. И вам стоит четко продумать, в чем и где вы будете хранить свои вещи.

Файлы. Для бумаг, счетов, квитанций и другой важной информации. Файлы, папки и поставки станут вашими лучшими друзьями.

Этикетки. Этикетки гарантируют, что у всего есть место, и что похожие вещи могут быть объединены для легкого доступа. Например, конверты, файлы, ящики, коробки, полки. Если на контейнере есть этикетка, то пользоваться им будет значительно удобнее.

Складывание. Когда дело доходит до уборки одежды и увеличения пространства в вашем шкафу или ящиках, то используйте правило: сложите, а не вешайте.

Хранение. Как в книжном шкафу с разноцветными ящиками, так и в навесных полках, полках или ящиках с документами - организация станет проще, если вы будете придерживаться одной системы.

"Как только вы определите места для ваших вещей, придерживайтесь их: ключи всегда должны висеть на крючке возле дверей, обувь всегда должна храниться в шкафу в коридоре и так далее. Поддержка чистоты - это вопрос постоянства", - считает эксперт.

Используйте контейнеры

Многие жители азиатских стран отказываются от отдельных шкафов и этажерок. Они выделяют комнату или уголок, который превращают в гардероб. В нем вещи хранят в пластиковых прозрачных контейнерах.

Отдельные контейнеры для теплой одежды, отдельные - для летней. Отдельные пластиковые кофры для аксессуаров и памятных вещей.