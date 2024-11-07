Азаза, ізі, ноуп, сижка: какие слова надо знать родителям, чтобы понять своих подростков
Слушая разговор подростков, взрослые иногда теряются, какое значение имеют те или иные слова. Ибо в этом сленге есть заимствованные слова из других языков, есть англицизмы, есть со временем переходящие в общеупотребительный язык, а есть исчезающие со временем. Как понять подростка и не выглядеть в его глазах старомодным?
Какие популярные слова подросткового сленга следует знать взрослым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Vseosvita.
Что такое подростковый сленг
Слова "фейк", "постити", "аватарка", "баг", "блог", "загуглити", "зафрендити", "діггер", "лузер", "олдовий", "фоловер" и другие англицизмы уже много лет как надежно вошли в наш повседневный язык.
И нет сомнений, что эти сленговые слова совсем скоро станут нашей словарной нормой. Так же как когда-то в нашу речь пришли слова "файл" или "слоган".
Сверхпопулярные слова "крутий", "круто", "прикол" и производные от них формы тоже уже подошли вплотную к превращению в литературную норму.
Интересно, что судьба сленговых слов и выражений неодинакова. Одни переходят в общеупотребительный язык, а другие существуют некоторое время вместе со своими носителями, а затем забываются.
К примеру "аська", "маг" - практически вымерли с утратой популярности самими этими явлениями. Слова "кул", "чайник" (новичок), "йо-ма-йо" - почему-то сами по себе употребляются сейчас в украинском языке в сотни раз реже, чем на рубеже 1990-х - 2000-х.
А есть слова, которые так и остаются сленговыми в течение длительного времени, но никогда полностью не переходят в общеупотребительный язык.
Например: "баян", "ботан", "відос", "зависати", "глюки", "кайфувати", "класний", "кльовий", "лабати", "лям", "лярд", "морозитись", "облом", "стібати", "стрьомно", "стопудово", "тусуватися", "фіг" и производные от него, "чувак", "шарити".
Какие слова подростки используют сейчас
- Агонь! - здорово, классно.
- Азаза – смех, смешно.
- Бро - брат (с иронической окраской). Чаще всего - в значении "друг".
- Гатишный - ироническое произношение слова "готичний", то есть принадлежащий к субкультуре "готов".
- Го - давай, пойдем.
- Донейт, донатить - деньги за просмотр, оплачивать просмотр.
- Доставляти - вызывать улыбку, вызывать смех.
- Затащено - героически исполнено, выигрыш есть.
- Зачекінитсь - зафиксировать местонахождение в смартфоне, планшете, ноуте - или просто находиться в названом далее месте.
- Зашквар - что-то плохое, некачественное, позорное.
- Злити катку - проиграть.
- Зніми корону, поправ локус - не думай о себе высоко и не пытайся влиять на других.
- Ізі - легко.
- Ізі катка - это была легкая задача, это был легкий выигрыш.
- К, кіло - тысяча. "2к" - две тысячи. "5 кілобаксів" - 5 тысяч долларов.
- Капітан, кеп, К.А. - Капитаном Очевидность саркастически называют того, кто серьезным тоном рассказывает общеизвестные вещи или делает самоочевидные выводы.
- Кек - сильно удивлен, отношусь саркастически.
- Косплей - костюмированный, маскарадный.
- Краш - объект влюбленности.
- Лол - смешно.
- Ламповый - старинный, винтажный, ретро, вызывающий ностальгию. Часто используется постоянное соединение "теплый ламповый" - трогательно старинный.
- Набрасывать на вентилятор - выражать провокативные вещи.
- Ноуп - нет.
- Нуб - новичок, неопытный.
- Олдскульний - несколько устаревший.
- Палити кондей - обращать внимание на состояние вещи (при свопе - обмене).
- Пофіксити - исправить.
- Пруф, пруфлінк - ссылка на первоисточник
- Рарный айтем - редкая вещь (обычно об одежде);
- Розшарити - распространить в интернете, дать интернет-доступ другому человеку к вашему документу.
- Сасний - симпатичный.
- Сижка - сигарета.
- Спалити - сделать широко известной узкую информацию, которую не стоило распространять. "Не пали контору" - не распространяй информацию.
- Тян - девушка. Слово "тян" также широко употребляется в словосочетаниях: "тамблер-тян" - девушка, активно постящаяся в соцсетях, винишко-тян - представительница одной из субкультур.
- Фітоняшка - девушка, которая занимается фитнесом и любит поститься фото своей стройности.
- Френдзона – состояние "давай останемся друзьями" в ответ на знаки симпатии. Сервисзона - то же, но когда принимается еще и помощь.
- Хайп - бурное обсуждение, шумиха, ажиотаж.
- Хейтерство - страстная критика, брань, проявления ненависти. Хейтеры – страстные критики.
- Хз - не знаю.
- хd - прищурив глаза, улыбаюсь (это собственно смайл-восклицание - есть такие смайлы, обозначаемые буквами).
- Чітер - игрок, нарушающий правила. Чітерство - подтасовка, употребление запрещенных приемов.
- Шеймити - презирать
Раньше мы писали о том, какие важные вещи о первых отношениях подростков должны знать родители.
А еще рассказывали, что такое селфхарм и как родителям вовремя распознать проблемы у подростка.