Азаза, ізі, ноуп, сижка: какие слова надо знать родителям, чтобы понять своих подростков

Слушая разговор подростков, взрослые иногда теряются, какое значение имеют те или иные слова. Ибо в этом сленге есть заимствованные слова из других языков, есть англицизмы, есть со временем переходящие в общеупотребительный язык, а есть исчезающие со временем. Как понять подростка и не выглядеть в его глазах старомодным?

Что такое подростковый сленг

Слова "фейк", "постити", "аватарка", "баг", "блог", "загуглити", "зафрендити", "діггер", "лузер", "олдовий", "фоловер" и другие англицизмы уже много лет как надежно вошли в наш повседневный язык.

И нет сомнений, что эти сленговые слова совсем скоро станут нашей словарной нормой. Так же как когда-то в нашу речь пришли слова "файл" или "слоган".

Сверхпопулярные слова "крутий", "круто", "прикол" и производные от них формы тоже уже подошли вплотную к превращению в литературную норму.

Интересно, что судьба сленговых слов и выражений неодинакова. Одни переходят в общеупотребительный язык, а другие существуют некоторое время вместе со своими носителями, а затем забываются.

К примеру "аська", "маг" - практически вымерли с утратой популярности самими этими явлениями. Слова "кул", "чайник" (новичок), "йо-ма-йо" - почему-то сами по себе употребляются сейчас в украинском языке в сотни раз реже, чем на рубеже 1990-х - 2000-х.

А есть слова, которые так и остаются сленговыми в течение длительного времени, но никогда полностью не переходят в общеупотребительный язык.

Например: "баян", "ботан", "відос", "зависати", "глюки", "кайфувати", "класний", "кльовий", "лабати", "лям", "лярд", "морозитись", "облом", "стібати", "стрьомно", "стопудово", "тусуватися", "фіг" и производные от него, "чувак", "шарити".

Какие слова подростки используют сейчас