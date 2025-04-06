Аюрведа проти стресу та зайвої ваги: поради східного майстра для українців

Східна медицина не обіцяє швидких рішень, але може допомогти з багатьма проблемами без ліків. Чому українці набирають вагу без причин, як тіло реагує на емоції, і як методики аюрведи насправді допомагають вийти з хронічних станів?

РБК-Україна (проєкт Styler) поспілкувалося з дослідником і практиком аюрведи медичного центру SOUL SPA з 12-річним досвідом, магістром комплементарної медицини та інтегративної психології, інструктора з йоги та автором методик з дієтології та детоксикації Євгеном Корякіним.

Чим аюрведа відрізняється від сучасної медицини?

- В східній медицині лікар дивиться на людину, як на цілісний організм. Не відокремлює конкретний орган, щоб лікувати тільки його. Коли бачить хворобу в окремому органі, хоче зрозуміти, що до цього привело. Хоче розплутати величезний клубок думок та ідей, розшифровувати інформацію, яку отримає під час розмови з пацієнтом.

Аюрведична консультація - це тривалий діалог в якому лікар досліджує історію хвороби людини, спускаючись аж до самого дитинства. Це потрібно для того, щоб зрозуміти, що стало поштовхом до захворювання. Мета лікаря - не вилікувати симптом, а знайти першопричину хвороби та зробити схему лікування.

Тобто перша відмінність: ми оздоровлюємо весь організм, а не окремий орган.

Друга відмінність - ми обираємо лікування відповідно до конституційних особливостей людини.

В аюрведі є 10 типів людей, які поділяються ще на 30 підтипів. Це дуже тонка історія, але базових типів - 10. Тож перш ніж скласти схему лікування, ми з’ясуємо конституцію людини.

Якщо бачимо, що людина від природи легка, тендітна, можемо припустити, що у неї суха шкіра та закрепи. Будемо ставити їй додаткові запитання, щоб з’ясувати, які ще проблеми існують, крім тих з якими людина прийшла на консультацію.

Коли до мене приходить людина і жаліється на суху шкіру, я обов’язково запитую, чи все у неї добре зі стулом. В більшості випадків людина скаже, що у неї закрепи. Тому я не буду лікувати шкіру, я буду лікувати кишківник. А коли людина почне нормально ходити в туалет, зі шкірою все буде добре.

Знаючи першопричину ми побудуємо схему оздоровлення всього організму. Звісно в критичні моменти, коли біль існує прямо тут і зараз, ми спробуємо зняти цей біль одразу. І тільки потім почнемо шукати першопричину та будувати схему лікування, щоб вилучити коріння хвороби. Майстер аюрведи Євген Корякін (фото з особистого архіву)

Як аюрведа лікує менталку? Які методи та підходи існують у східній медицині?

- Якщо говорити про лікування ментальних розладів східними методами, насамперед людині порадять ліки проти стресу. Якщо ви працюєте на роботі, яка вас морально вбиває, аюрведичний лікар точно не буде цього схвалювати. Він скаже: пробач, ти сам себе вбиваєш. Подумай про те, що ця робота тобі не підходить. Пошукай щось інше. Це буде обов’язковою порадою.

Але якщо говорити про методи лікування, найперше, що ми зробимо - підберемо трав’яні препарати, які будуть заспокоювати систему. Спробуємо з’ясувати, чи не є це механічним порушенням. Часом виглядає так, ніби у людини немає стресу, адже вона живе цілком нормально. Але її система стресує.

Ось приклад. Хтось без проблем спить під час повітряної тривоги: бахкає ППО, а людина перевернулась на інший бік і спить собі далі. Інший не може заснути, коли чує звуки сирени.

Звичайний лікар спише це на стрес, а лікар східної медицини спробує дізнатись - можливо у людини затиснуті діафрагма чи змінений дихальний малюнок? Можливо саме ці проблеми не дають заснути? Тоді за допомогою масажу, дихальних вправ та фітопрепаратів будемо приводити в норму діафрагмальний м’яз.

Або інша ситуація. До мене приходить людина, яка не може сконцентруватися. Найперше, про що я її спитаю, так це про спосіб життя. А потім запропоную: давайте домовимося так - ви будете харчуватись тричі на день та спати не менше 8 годин на добу. Ось пігулка з ашваганди (лікарська рослина, яка знижує рівень стресу та тривожності - прим.) - вона допоможе вам концентруватись.

Ось терапія Широдхара (під час процедури тепле масло рівним потоком ллється на лоб людини - прим.), яка заспокоїть ваш розум.

Ось медитативна практика та кілька гімнастичних вправ, які потрібно виконувати вдома. Ми зустрічаємось за тиждень і бачимо зміни, які відбулись в житті людини. Додам, що я не завжди даю людині якісь індійські пігулки. Мої очисні програми базуються на наших місцевих травах.

Так, концепція складання трав’яних зборів взята з аюрведи, але трави я переважно використовую саме українські. Лише іноді підсилюю їх індійськими препаратами.

А чи є методи лікування без препаратів та трав?

- Так. Це й терапія Широдхара, яку я згадував раніше. Абх'янга - традиційна аюрведична терапія, яка передбачає синхронне промаслення всього тіла цілющими оліями. Її виконують одразу два майстри, створюючи унікальний ефект синхронізації.

Удвартана - це скраб-терапія, яка може виконуватися як сухий масаж спеціальною трав'яною пудрою або масаж з попереднім промасленням.

Кіжі - це вплив на рефлексогенні точки стопи, які пов'язані з усіма частинами тіла через нервові закінчення. Така процедура проводиться з використанням спеціальних трав'яних мішечків, які наповнені лікувальними компонентами.

Усі ці методи лікування, а ще багато інших, у тому числі й масажі, допомагають відновити внутрішню гармонію, покращують загальне самопочуття, усувають наслідки стресу, допомагають детоксикації організму та його омолодженню. Майстер аюрведи Євген Корякін (фото з особистого архіву)

В чому причина ментальних хвороб українців зараз?

- Перше, про що варто сказати, так це про негативний вплив на самопочуття поганих новин. В ідеалі людина має дотримуватись інформаційної гігієни. Контролювати, що варто дивитись і читати, а що ні.

Раджу зменшити кількість контенту, який ви отримуєте щодня. Або знайти час, коли ваша нервова система максимально стресостійка, щоб дізнатись останні новини.

Друге, що руйнує наш мозок: бездумне гортання стрічки соцмереж. Багато хто, це робить просто тому, що вже звик. Постійний перегляд коротких відео, які не пов’язані між собою, руйнують здатність мозку концентруватись.

Ще одна проблема - некоректне харчування, яке призводить до того, що наш розум стає бентежним. Викликане стресом переїдання, затуплює розум. А недоїдання призведе до дратівливості та бентежності.

Наступний момент - поганий сон. В аюрведі існує ідея солярного кола. Якщо коротко: сонце піднялось - ми активні. Сонце зайшло - ми пасивні. Тож чим раніше ми ляжемо ввечері спати - тим швидше відновиться наша нервова система.

Від постійного недосипання система накопичує втому і ламається там де тонко. Нас руйнує те, що ми системно робимо некоректно.

Ваші поради для українців, які набирають незначну вагу. Як зупинити цей процес?

- Вага завжди підіймається поступово, і якщо ви побачили цю тенденцію - проаналізуйте, що змінилось у вашому житті. А щось змінилось точно. Часто люди говорять: почалась війна і я раптом став набирати вагу. Так не буває. З цього алгоритму щось викреслене.

Можливо цей варіант більш вірний? Почалась війна, моя дружина виїхала за кордон і з мого життя зникли сексуальні стосунки, які спалювали зайві калорії. Що потрібно зробити? Зменшити калораж щоденної їжі, або додати фізичне навантаження. Потрібно шукати баланс.

Наступний кейс. Почалась війна, почався стрес, тепер щовечора я випиваю келих вина. Так більш зрозуміло, чому збільшується вага. Адже до вина людина подає сир, хамон чи щось солодке.

Ще одна ситуація. Почалась війна, я весь день не їм, а ввечері наїдаюсь. Порада проста: харчуйся правильно, не переїдай увечері й все буде добре.

Просто потрібно чесно проаналізувати свою поведінку. І відкрию секрет. Практично завжди у наборі ваги буде винна їжа. Тільки через їжу ми набираємо вагу.

Так, є різноманітні обставини: стрес, знизилась активність життя… Але стосовно цих змін має змінитись і ваша дієта. Елемент стресу лише запускає механізм набору ваги. Якщо ви змінили свій стиль життя - змініть і харчові звички, зробивши їх коректними.

Щоб запустити систему - випивайте зранку склянку теплої води. Після цього якась частина людей захоче поснідати, а інша зрозуміє - поїм об одинадцятій. Коли ж через війну у вас немає бажання кудись йти й щось робити, у вас обов’язково виникне бажання щось поїсти. Тим більше, що до холодильника далеко ходити не потрібно.

Що зі східної медицини буде найбільш корисним для українців?

- Унікальність аюрведи в тому, що вона може ловити хворобу на початкових стадіях. Ці навички не будуть зайві й для українців.

Про що тут іде мова. Більшість людей досі не усвідомлюють важливість психотерапії. Коли ми не ладнаємо зі своїм розумом - не можемо сконцентруватись, щось забуваємо, не можемо нормально заснути - аюрведа вважає, що це вже хвороба. І вже її лікує.

Більшість цими симптомами нехтують. Цього робити не можна, адже в цей момент ще можна все легко підкоригувати: змінити стиль життя, налагодити харчування, застосувати трав’яні пігулки, які змінять цей стан. І все буде окей. Є ще більш тонка історія.

Аюрведа перекладається як наука жити. Неосвіченість в цьому питанні призводить до порушення контакту із природою, всесвітом. Нам потрібно навчитися відчувати всесвіт навколо себе. Розуміти сигнали та підказки, які він нам дає.

Якщо на вулиці дощ - я маю одягнути плащ. Звучить банально, але якщо у мене не буде захисту і я промокну - захворію.

Фактично Аюрведа - це наука про глибинний контакт, про тонкі відчуття які дають зрозуміти, що мені потрібно, а що ні. Це глибокий фундамент комунікації з всесвітом. Сучасне суспільство цих знань не може запропонувати. Але кожна людина має знайти цей базис для себе. Знайти опору в собі.

Задайте собі наступні питання: "А про що моє життя?", "Як я живу?". Ці глибинні екзистенційні питання приведуть до якихось відповідей. Допоможуть знайти сенс життя. Якщо немає цих відповідей - земля з-під ніг буде йти постійно.

І зараз ми бачимо, що всі хвороби молодшають. Люди починають хворіти в молодому віці. Це говорить про те, що люди втратили фундамент. Тож знайдіть сенс свого життя.