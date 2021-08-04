Автоворы нашли новый способ угона: как работает схема

Как преступники "охотятся" за таким авто

Для того чтобы открыть и завести машину, в которой установлена система бесключевого доступа, достаточно просто поднеся к нему брелок. Такая легкость для автовладельцев - счастье для угонщиков, у которых в арсенале имеются специальные ретрансляторы. Такие устройства могут считывать сигнал с ключа и передавать его на портативное устройство, которое сможет разблокировать транспорт.

Одним из самых "популярных мест" для угона таким способом являются парковки у торговых центров и гипермаркетов.

Как работает схема

Часто злоумышленники работают в паре. В первом варианте, один из них шел за водителем и считывал код с ключа, а второй в это время оставался около машины и дожидается информации. Получив код, он сразу садится в авто и быстренько уезжает.

Сейчас схема "модернизировалась", ведь прогресс не стоит на месте. С новыми, более мощными ретрансляторами, автоворам уже нет необходимости приближаться к автовладельцу, чтобы считать код. Теперь злоумышленники могут просто подобраться к ключу, пока водитель находится дома.

Как защититься от таких угонов

Чтобы обезопасить себя, автовладельцам советуют хранить ключи в металлических контейнерах. Подобный материал не позволяет распространяться сигналу, ограничивая область действия до нескольких сантиметров.

Соответственно, автоворы не смогут перехватить код и использовать его для угона.

Видео: преступники угоняют авто с системой бесключевого доступа при помощи мощных ретрансляторов