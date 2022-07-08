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Как автовладельцы гробят двигатель машины в жару: прекратите совершать такие ошибки!

Фото: Какие ошибки приводят к поломке двигателя летом (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Обслуживание и эксплуатация автомобиля летом считается более простыми задачами. Но именно в теплую погоду водители намного чаще приводят в негодность двигатель своего автомобиля. И все потому что не знают некоторых нюансов.

Какие ошибки с двигателем летом нельзя допускать водителям - читайте в материале ниже.

Отсутствие прогрева двигателя

Самая частая ошибка водителей летом - не прогревать автомобиль. Зимой понятно, что это делают все, иначе машина может просто отказаться ехать. А летом многие автовладельцы думают, что это не нужно.

Но и летом сразу после запуска двигателя его обороты поднимаются до холостых и снижаются до нормы только через некоторое время.

И происходит не только прогрев двигателя, но и правильное распределение смазки по всем углам силового агрегата. А это очень важно для защиты при работе под нагрузкой.

А водители не ждут, пока обороты опустятся до стандартных показателей и сразу же начинают движение - мол, и так жарко, зачем еще прогревать. Это приводит к повышенному износу двигателю и стремительно приближает капитальный ремонт.

Коробка передач тоже страдает

Эксперты объясняют, что отсутствие прогрева двигателя сильно влияет и на работу коробки передач, особенно вариативных. Так как у них есть нюансы с температурой и давлением рабочей жидкости.

Если сразу после включения мотора начинать движение в авто с вариатором, то стоит быть готовым к внеплановому ремонту трансмиссии.

Воздушный фильтр

Многие автомобилисты меняют воздушный фильтр автомобиля строго по регламенту и это серьезная ошибка. Дело в том, что летом он загрязняется более интенсивно и быстрее - пыль с дорог, масса насекомых, пух.

Он быстро забивается и начинает намного хуже пропускать воздух. Мотор начинает работать в более жестких режимах и это сильно сказывается на его долгожительстве. Поэтому стоит летом сменить фильтр не по графику, а в зависимости от загрязнения.

Моторное масло

Похожая история и с моторным маслом. В жару идет более сильная нагрузка на двигатель и быстрее тратится защитный ресурс смазки.

Поэтому летом в идеале сократить интервал замены масла вдвое. Особенно, если вы много путешествуете. Иначе капитальный ремонт потребуется намного быстрее, чем вы рассчитывали.

Напомним, ранее мы писали о том, почему дешевых иномарок из Европы больше не будет.

А еще мы рассказывали о том, как долго можно хранить бензин в канистре.

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