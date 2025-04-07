Авторка скандального портрета Трампа поскаржилася на проблеми після його критики: що сталося

Чому художницю критикують

Сара роками малює відомих персон, серед яких були Барак Обама та Джорж Буш. Але офіційний портрет Трампа, який ще давно вивісили в галереї портретів американських лідерів у Капітолії штату Колорадо, зазнала критики. Це сталося у березні.

Президенту США не сподобалося зображення. Він назвав портрет "навмисно спотвореним". Ба більше, він "пройшовся" й вміннями та мистецьким хистом авторки.

"Мабуть, з віком вона втратила свій талант. У будь-якому випадку, я б волів не мати жодної картини, ніж мати цю, але багато людей з Колорадо дзвонили і писали, щоб поскаржитися. Насправді, вони дуже розлючені через це!" - казав Трамп.

Портрет Трампа (скріншот з сайту Бордман)

Як це позначить на її бізнесі

За два тижні після скандалу, який виник навколо портрету, Бордман вперше висловилася про ситуацію. І вона зізналася, що малювала президента за дорученням Консультативного комітету Капітолія штату Колорадо в Денвері. І тоді вона не чула ніякої критики.

"Еталонна фотографія та мої подальші "незавершені роботи" були схвалені цим комітетом протягом цього процесу. Я написала портрет точно, без "навмисного спотворення»" політичної упередженості чи будь-яких спроб карикатурити, фактичних чи прихованих. Я виконала завдання відповідно до свого контракту", - наголосила Сара.

Коли ж Трамп почав критикувати художницю, її бізнес зазнав удару.

"Президент Трамп має право на вільні коментарі, як і всі ми, але додаткові звинувачення в тому, що я "навмисно спотворила" портрет і що я "напевно, втратила свій талант, коли подорослішала", тепер прямо та негативно впливають на мій бізнес, який існує понад 41 рік, і зараз він ризикує не відновитися", - поскаржилася Бордман.

"За шість років, поки портрет висів у ротонді Капітолія штату Колорадо, я отримала надзвичайно позитивні відгуки та відгуки. моменту коментарів президента Трампа ситуація змінилася в гіршу сторону", - резюмувала вона.