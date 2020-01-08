Автор книг и научных работ: в Одессе умер выдающийся украинский ученый

Сегодня, 8 января, в Одессе в возрасте 95 лет скончался выдающийся украинский ученый-гидробиолог Ювеналий Зайцев. Об этом сообщает Институт морской биологии НАН Украины, который Зайцев ранее возглавлял в течение 17 лет.

Ювеналий Зайцев родился 18 апреля 1924 года в селе Николаевка-Новороссийская Одесской области. В 1949 году он окончил Одесский национальный университет им. Мечникова, где учился на факультете биологии.

Зайцев проводил крупные исследования в Черном, Азовском, Каспийском, Балтийском, Средиземном, Карибском морях, в Мексиканском заливе, а также в Атлантическом и Тихом океанах.

Ювеналий Зайцев (фото: wikipedia.org)

За свою продолжительную жизнь ученый успел написать 350 научных публикаций, включая 18 монографий.

Зайцев известен тем, что основал новое направление в биологии. Он доказал существование морского нейстонного сообщества организмов и показал важное значение его в жизни водоемов и в круговороте веществ в природе.

Украинский ученый всю жизнь популяризировал науку и написал множество книг, включая "Введение в экологию Черного моря", "За стеклом подводной маски" и другие.

В 2019 году в Институте морской биологии торжественно отметили 95-й юбилей Зайцева и посвятили этому мероприятию большую научную конференцию.

Коллеги ученого говорят, что Зайцев до последних дней своей жизни занимался научной деятельностью, несмотря на болезнь. Говорят, что его здоровье сильно ухудшилось после пожара в его родном институте. В ЧП погиб его ученик и преемник на посту директора Институт морской биологии Борис Александров. В этой трагедии также погибла секретарь Галина Иванович.

Напомним, что недавно скончался всемирно известный музыкант Нил Иннес, влияние группы которого сравнивают с популярными The Beatles. Он также писал музыку для культовой комик-группы "Монти Пайтон".

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