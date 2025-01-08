Автор хіта "Пес Патрон" назвав головну місію пісні і сказав, що думає про "шароварщину"

За його словами, коли він писав цю пісню, то думав, що "це буде приколом на один вечір для друзів".

"Але трек став справді феноменальним. Вже два з половиною роки пісня дарує багато подій, знайомств, концертів", - каже Марунич.

На закиди хейтерів лідер гурту KARTA SVITU відповідає: пісня про пса Патрона, який "тримає" цей район" - і близько не “шароварщина”, адже в ньому немає спекулювання на українських символах.

"Ба більше, Патрон став підтримкою для всіх поколінь українців у непрості часи", - пояснює Іван.

Він додає, що як два роки тому, коли пісня вийшла, так і зараз, її гаряче приймає публіка на всіх концертах, а сам артист досі майже щодня отримує купу повідомлень про те, як цю пісню люблять і діти, і підлітки, і дорослі.

"Найбільш щемливим був лист від матері хлопця, який в полоні, і, на моє здивування, саме ця пісня її підтримує в найтяжчий час", - розповів Марунич.

"Звісно, продовжують надходити десятки відео, на яких діти танцюють, бавляться, співають цю пісню, а отже, вона ще й виконує певну місію під час війни", - підкреслив артист.

Разом з тим він висловився про пісню іншого виконавця - РуханкоМена - і його пісню-руканку "Скоро перемога" (де співається "рюкзачок тривожний, та я непереможний"), яку теж багато хто вважає "крінжем".

"Я бачив багато відео з укриттів шкіл, де маленькі діти танцюють під "руханки”, які вигадав цей артист. І мені здається, що такий контент має бути, адже він теж не тільки розраджує малечу, але й допомагає трошки відволіктися від страшних моментів, які відбуваються навколо майже щодня", - сказав фронтмен KARTA SVITU.