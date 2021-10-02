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Автомобили в Украине могут резко подорожать: названа причина

Автор: Тетяна Самарук

В Украине на складах дилеров возник дефицит автомобилей. Поэтому автолюбителей предупреждают о росте цен на машины.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор компании OTP Leasing Андрей Павлушин.

По его словам, сейчас автомобилей почти нет на складах дилеров.

"Не все знают, но машин в стране почти нет на складах дилеров. На этой неделе искали клиенту просто недорогой седан: Skoda, Toyota или Nissan. Нашли аж 2 свободные машины на весь Киев", - сообщил Павлушин.

Почему нет авто

Также он добавляет, что это связано с дефицитом чипов, из-за которого сейчас страдает вся автомобильная индустрия. Прогнозируется, что он может длиться несколько лет и из-за этого начнут дорожать машины.

Кроме того, директор посоветовал людям, которые собираются продавать свои авто, не спешить сбрасывать цену на них.

Как новичку выбрать авто

Первое, с чем нужно четко определиться – это класс авто или, проще говоря, его целевое назначение. Нужно понимать, как именно вы планируете использовать автомобиль и это поможет определиться с классом.

Однако, если определиться непросто, есть универсальный вариант и это-кроссоверы. Это универсалы с увеличенным клиренсом, иногда с полным приводом.

Кроме того, не стоит зацикливаться на определенном бренде. Если вы выбрали, например, микроавтобус – можно рассматривать все предложения. Сейчас между автомобилями одного класса и одной ценовой категории очень мало различий.

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Также мы писали, что украинцы будут получать новые водительские права. Смотрите, как они будут выглядеть.

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