Эти автомобили признаны лучшими для начинающих водителей: надежные и безопасные

Chevrolet Equinox

По мнению экспертов, этот автомобиль может гарантировать, что водитель за его рулем будет чувствовать себя спокойно. При тестировании Американским страховым институтом страховой безопасности (IIHS) автомобиль получил хорошие оценки. К тому же авто оснащено адаптивным круиз-контролем, который может предотвратить возможное фронтовое столкновение и вовремя замедлиться.

Ford Fiesta

Водители любят эту модель за то, что она легко управляема, экономна и комфортна. Небольшие размеры делают Ford Fiesta идеальным первым автомобилем для молодых водителей, которым еще сложно контролировать авто. Кроме того ему легко найти парковочное место.

Subaru Outback

Надежный Subaru Outback признан автоэкспертами отличным вариантом для начинающих водителей. Он поставляется с полным приводом, благодаря чему может покорить практически любую местность. Кроме того, авто имеет много места для пассажиров и груза, что является отличным выбором для большой семьи.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma производится с 1991 года и является очень популярным пикапом, поэтому можно найти бюджетный подержанный вариант. Еще одним преимуществом является то, что авто рассчитано на большой пробег. Этот пикап является чрезвычайно надежным и идеальным для тех, кто хочет запомнить первый автомобиль.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 - идеальная первая машина. Она имеет множество функций безопасности, поэтому является одной из лучших для начинающих. Авто помогает исправить многие распространенные ошибки, которые могут допускать неопытные водители, а также идеально подходит для молодых людей. Главным недостатком авто является, конечно же его дороговизна.