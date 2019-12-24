Автохамы отказались пропускать "скорую" с пациентом: видео разозлило украинцев

Автохамство на дорогах Киева могло стоить жизни пациенту в "скорой"
В Киеве автохамы не пропускали карету "скорой помощи", и только вмешательство патрульных помогло создать "зеленый коридор". Инцидент произошел в вечернее время 23 декабря прямо в час пик на дорогах столицы. Об этом передает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице.
Также в сети опубликовали соответствующее видео.
Поведение водителей, не пожелавших уступить дорогу бригаде медиков, сильно возмутило украинцев, и в комментариях к посту звучит масса критических замечаний.
Как рассказал работник "скорой", медики везли в отделение больницы пациента в тяжелом состоянии. Освобождать дорогу другие машины не желали, и карета "завязла" в автомобильном потоке. Под угрозой оказалась человеческая жизнь.
На ситуацию обратили внимание патрульные (номерной знак авто 2384), которые по собственной инициативе выехали перед медбригадой и включили звуковую сирену и проблесковые маячки. Очевидно, что правоохранители оказали большее влияние на поведение водителей, которые стали "вежливо" отъезжать в сторону и уступать дорогу.
"Респект вам мужики от всего ЕМД. Пациента довезли оперативно, жить будет", - поблагодарил патрульных работник "скорой".
Видео: В Киеве автохамы не пропускали "скорую"
Пользователи сети негодуют из-за наплевательского отношения некоторых водителей к ситуации, когда карета "скорой" едет по вызову. Юзеры отмечают, что система внушительных штрафов смогла бы преподать эффективный урок автохамам.
В Киеве автохамы не пропускали "скорую" (Скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ)