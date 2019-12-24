Автохамы отказались пропускать "скорую" с пациентом: видео разозлило украинцев

В Киеве автохамы не пропускали карету "скорой помощи", и только вмешательство патрульных помогло создать "зеленый коридор". Инцидент произошел в вечернее время 23 декабря прямо в час пик на дорогах столицы. Об этом передает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице.

Также в сети опубликовали соответствующее видео.

Поведение водителей, не пожелавших уступить дорогу бригаде медиков, сильно возмутило украинцев, и в комментариях к посту звучит масса критических замечаний.

Как рассказал работник "скорой", медики везли в отделение больницы пациента в тяжелом состоянии. Освобождать дорогу другие машины не желали, и карета "завязла" в автомобильном потоке. Под угрозой оказалась человеческая жизнь.

На ситуацию обратили внимание патрульные (номерной знак авто 2384), которые по собственной инициативе выехали перед медбригадой и включили звуковую сирену и проблесковые маячки. Очевидно, что правоохранители оказали большее влияние на поведение водителей, которые стали "вежливо" отъезжать в сторону и уступать дорогу.

"Респект вам мужики от всего ЕМД. Пациента довезли оперативно, жить будет", - поблагодарил патрульных работник "скорой".

Видео: В Киеве автохамы не пропускали "скорую"

Пользователи сети негодуют из-за наплевательского отношения некоторых водителей к ситуации, когда карета "скорой" едет по вызову. Юзеры отмечают, что система внушительных штрафов смогла бы преподать эффективный урок автохамам.

Я сама водитель, "скорую" всегда пропускаю, но никогда не понимала водителей, которые морозятся и не пропускают авто скорой мед.помощи. Были случаи, когда я останавливалась, чтобы перед собой пропустить авто, которые мешали проезду "скорой", и все равно водители этих авто не давали дороги им. Пожалуй, никогда не приходилось ехать в такой "карете"... А мне приходилось! Поэтому обращаюсь ко всем участникам дорожного движения: давайте будем вежливыми на дорогах друг к другу!

Люди, да вы дикари! Ребенок, старик, роженица, ваш родственник - в "скорой" может быть кто угодно! Завтра вы случайно можете там оказаться! Да ну как не пропустить "скорую"?!

К сожалению, это не редкость, когда водители не пропускают медиков или спасателей. В таких случаях патрульные всегда приходят на помощь. К сожалению, нельзя одновременно и сопровождать медиков / спасателей и писать штрафы на тех, кто не их пропускает.

Если вы едете в крайней левой полосе в тянучке - гораздо эфективнее не вклиниваться в средний ряд, а максимально прижаться левее к разделителю, а машины среднего ряда принять правее, получается прекрасный проезд для "скорой"!

Как обычно некоторые думают, что им "скорая" никогда не понадобится. Грустно.

Пока в "скорой" не они, их это типо не касается и нафиг надо! Очень не многие уступают, за что спасибо им.

Штрафы в помощь... в Англии вводят дополнительный штраф. Если вы не уступаете "скорой" сзади и она должна выезжать на встречную или делать дополнительный маневр, то штраф до 5 тысяч фунтов. Поверьте, тут это не мало. Вот тогда включается мозг - уступать или нет.

В Киеве автохамы не пропускали "скорую" (Скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ)