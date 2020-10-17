ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Авто ныряют по фары, транспорт стал: Киев поплыл после ливня (фото и видео)

Автор: Светлана Мащенко

Киев в субботу утром уплыл из-за сильного ливня

Киев затопило мощным ливнем, который с самого утра 17 октября то утихает, то наоборот - усиливается. В патрульной полиции сообщают о затоплении более десяти улиц и не только.

На опубликованных кадрах видно, что автомобили в некоторых районах Киева утонули по самые фары, появляются сообщения об остановке общественного транспорта.

Киев затопило ливнем (фото: t.me/kyivpatrol)

Затопление проезжей части произошло на следующих улицах:

  • Осенняя,
  • Приорская,
  • Автозаводская,
  • Уманская,
  • Искровская,
  • Филиппа Козицкого,
  • Новопироговская,
  • Сырецкая,
  • Кирилловская,
  • Копиловская,
  • Брожко,
  • Изюмская.

Украинских водителей призывают по возможности избегать поездок по этим улицам.

"Из-за затопления на улицах Прироской и Автозаводской патруль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую", - говорится в сообщении полиции.

На Кирилловской из-за затопления пришлось останавливать движение трамваев.

Киев затопило ливнем 17 октября (фото: t.me/kyivpatrol)

"Подтопление проезжей части на улицах Брожко и Изюмской. Патрульные организуют объезд по улице Николая Гринченко", - добавили патрульные.

Не справились ливневки и на входе в станцию метро "Теремки". На видео попал момент, как вода мощным потоком прорывается через трубы.

Затопление на станции метро "Теремки" в Киеве (видео: facebook.com/vartovi.espreso)

Самые читаемые новости

"Подтопление проезжей части в Киеве на улице Братиславской и Ватутина-Шухевича, в Деснянском районе. Коммунальщики уже приехали и не спеша скоро приступят к откачке воды. Образовался немалый затор в обоих направлениях", - сообщили в полиции.

Киев затопило ливнем, Левый берег (фото: t.me/kyivpatrol)

"Подтопления проезжей части в городе Киеве в Деснянском районе на Лесном проспекте, что на Лесном массиве. Образовался затор, парализовано движение троллейбусов 37-го маршрута", - предупредили киевлян.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют в Украине в ноябре беспросветные дожди, снег и даже дневные морозы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев