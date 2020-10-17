Авто ныряют по фары, транспорт стал: Киев поплыл после ливня (фото и видео)

Киев затопило ливнем (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Киев в субботу утром уплыл из-за сильного ливня

Киев затопило мощным ливнем, который с самого утра 17 октября то утихает, то наоборот - усиливается. В патрульной полиции сообщают о затоплении более десяти улиц и не только.

На опубликованных кадрах видно, что автомобили в некоторых районах Киева утонули по самые фары, появляются сообщения об остановке общественного транспорта.

Киев затопило ливнем (фото: t.me/kyivpatrol)

Затопление проезжей части произошло на следующих улицах:

Осенняя,

Приорская,

Автозаводская,

Уманская,

Искровская,

Филиппа Козицкого,

Новопироговская,

Сырецкая,

Кирилловская,

Копиловская,

Брожко,

Изюмская.

Украинских водителей призывают по возможности избегать поездок по этим улицам.

"Из-за затопления на улицах Прироской и Автозаводской патруль перенаправляет автомобили на улицу Вышгородскую", - говорится в сообщении полиции.

На Кирилловской из-за затопления пришлось останавливать движение трамваев.

Киев затопило ливнем 17 октября (фото: t.me/kyivpatrol)

"Подтопление проезжей части на улицах Брожко и Изюмской. Патрульные организуют объезд по улице Николая Гринченко", - добавили патрульные.

Не справились ливневки и на входе в станцию метро "Теремки". На видео попал момент, как вода мощным потоком прорывается через трубы.

У Києві непогода не тільки за вікном, а й на станції метро "Теремки". Опубліковано Вартові еспресо Субота, 17 жовтня 2020 р.

Затопление на станции метро "Теремки" в Киеве (видео: facebook.com/vartovi.espreso)

"Подтопление проезжей части в Киеве на улице Братиславской и Ватутина-Шухевича, в Деснянском районе. Коммунальщики уже приехали и не спеша скоро приступят к откачке воды. Образовался немалый затор в обоих направлениях", - сообщили в полиции.

Киев затопило ливнем, Левый берег (фото: t.me/kyivpatrol)

"Подтопления проезжей части в городе Киеве в Деснянском районе на Лесном проспекте, что на Лесном массиве. Образовался затор, парализовано движение троллейбусов 37-го маршрута", - предупредили киевлян.

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