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Авто пірнають по фари, транспорт став: Київ поплив після зливи (фото і відео)

Київ, Субота 17 жовтня 2020 13:30
Авто пірнають по фари, транспорт став: Київ поплив після зливи (фото і відео)
Київ затопило зливою (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Київ у суботу вранці поплив через сильну зливу

Київ затопило потужною зливою, яка з самого ранку 17 жовтня то вщухає, то навпаки - посилюється. В патрульній поліції повідомляють про затоплення понад десяти вулиць і не тільки.

На опублікованих кадрах видно, що автомобілі в деяких районах Києва потонули по самі фари, з'являються повідомлення про зупинку громадського транспорту.

Авто пірнають по фари, транспорт став: Київ поплив після зливи (фото і відео)

Київ затопило зливою (фото: t.me/kyivpatrol)

Затоплення проїжджої частини відбулося на наступних вулицях:

  • Осіння,
  • Пріорська,
  • Автозаводська,
  • Уманська,
  • Іскровська,
  • Пилипа Козицького,
  • Новопирогівська,
  • Сирецька,
  • Кирилівська,
  • Копилівська,
  • Брожка,
  • Ізюмська.

Українських водіїв закликають по можливості уникати поїздок по цих вулицях.

"Через затоплення на вулицях Пріроській і Автозаводській патруль перенаправляє автомобілі на вулицю Вишгородську", - йдеться в повідомленні поліції.

На Кирилівській через затоплення довелося зупиняти рух трамваїв.

Авто пірнають по фари, транспорт став: Київ поплив після зливи (фото і відео)Авто пірнають по фари, транспорт став: Київ поплив після зливи (фото і відео)Авто пірнають по фари, транспорт став: Київ поплив після зливи (фото і відео)

Київ затопило зливою 17 жовтня (фото: t.me/kyivpatrol)

"Підтоплення проїжджої частини на вулицях Брожка та Ізюмській. Патрульні організують об'їзд по вулиці Миколи Грінченка", - додали патрульні.

Не впоралася зливова каналізація і на вході в станцію метро "Теремки". На відео потрапив момент, як вода потужним потоком проривається через труби.

У Києві негода не тільки за вікном, а й на станції метро "Теремки".

Опубліковано Вартові еспресо Субота, 17 жовтня 2020 р.

Затоплення на станції метро "Теремки" у Києві (відео: facebook.com/vartovi.espreso)

"Підтоплення проїзної частини у Києві на вулиці Братиславській та Ватутіна-Шухевича, у Деснянському районі. Комунальники вже приїхали і не поспішаючи скоро приступлять до відкачки води. Утворився чималий затор в обох напрямках", - повідомили в поліції.

Авто пірнають по фари, транспорт став: Київ поплив після зливи (фото і відео)Авто пірнають по фари, транспорт став: Київ поплив після зливи (фото і відео)

Київ затопило зливою, Лівий берег (фото: t.me/kyivpatrol)

"Підтоплення проїзної частини у місті Києві, у Деснянському районі на Лісовому проспекті, що на Лісовому масиві. Утворився затор, паралізовано рух тролейбусів 37-го маршруту", - попередили киян.

Раніше ми писали, що синоптики прогнозують в Україні в листопаді безпросвітні дощі, сніг і навіть денні морози.

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