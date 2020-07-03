В авто Ефремова нашли следы постороннего человека, который курил гашиш

ДТП с Михаилом Ефремовым (коллаж: РБК-Украина)

Михаил Ефремов в момент ДТП мог быть в авто не один

В автомобиле Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве 8 июня, нашли следы постороннего человека - он курил в машине гашиш.

Так, экспертиза после ДТП нашла в крови актера высокую дозу алкоголя и следы кокаина, но гашиш актер не употреблял, пишет МК.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в салоне авто были найдены "бычки" с этим наркотическим средством. А вот Ефремов признался только в употреблении кокаина, но даже не в этот день. Экспертиза действительно нашла следы кокаина в крови артиста, но не гашиша.

Интересно, что новость о "постороннем человеке" в автомобиле Михаила Ефремова появилась сразу же после того, как адвокат актера заявил про его невиновность. Правозащитник говорит, что мол, если авто Ефремова виновато в гибели человека, это не означает, что виноват сам Ефремов.

Отметим, что сразу же после резонансного ДТП 8 июня появилась информация, что в авто с Михаилом Ефремовым был актер Иван Стебунов и его супруга Елену Власову. Кроме того, на месте события очень быстро оказался еще один артист и друг Ефремова - Сергей Гармаш.

Напомним, что Михаил Ефремов выехал на встречку на Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве и спровоцировал лобовое столкновение с курьерским фургоном Lada. За рулем был Сергей Захаров, который на следующий день, 9 июня, умер в больнице.

Ранее мы писали, про три знаменитости кроме Ефремова, из-за которых в ДТП погибли люди.

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Автор: Светлана Мащенко