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В авто Єфремова знайшли сліди сторонньої людини, яка курила гашиш

STYLERПерсони    03.07.2020 - 18:14
В авто Єфремова знайшли сліди сторонньої людини, яка курила гашиш
ДТП з Михайлом Єфремовим (колаж: РБК-Україна)

Михайло Єфремов у момент ДТП міг бути в авто не один

В автомобілі Jeep Grand Cherokee Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП у Москві 8 червня, знайшли сліди сторонньої людини - вона курила у машині гашиш.

Так, експертиза після ДТП знайшла в крові актора високу дозу алкоголю і сліди кокаїну, але гашиш актор не вживав, пише МК.

Джерело в правоохоронних органах розповіло, що в салоні авто було знайдено "бички" з цим наркотичним засобом. А ось Єфремов зізнався у вживанні кокаїну, але навіть не в цей день. Експертиза дійсно знайшла сліди кокаїну в крові артиста, але не гашишу.

Цікаво, що новина про "сторонню людину" в автомобілі Михайла Єфремова з'явилася відразу ж після того, як адвокат актора заявив про його невинність. Правозахисник каже, що мовляв, якщо авто Єфремова винне в загибелі людини, це не означає, що винен сам Єфремов.

Відзначимо, що відразу ж після резонансної ДТП 8 червня з'явилася інформація, що у авто з Михайлом Єфремовим був актор Іван Стєбунов і його дружина Олена Власова. Крім того, на місці події дуже швидко опинився ще один артист і друг Єфремова - Сергій Гармаш.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов виїхав на зустрічну на Jeep Grand Cherokee на Смоленській площі в Москві та скоїв лобове зіткнення з кур'єрським фургоном Lada. За кермом був Сергій Захаров, який на наступний день, 9 червня, помер у лікарні.

Раніше ми писали, про три знаменитості крім Єфремова, через яких в ДТП загинули люди.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України ДТПпроисшествиеМихаил Ефремов
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