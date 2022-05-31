UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Авто до 5 тысяч долларов: какие сейчас бюджетные иномарки могут купить украинцы

Фото: какие бюджетные иномарки чаще всего покупают в Украине (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине сейчас активно интересуются покупкой бюджетных иномарок - с пробегом, в хорошем состоянии и по доступной цене. И судя по предложениям на сайтах продаж, на сумму до 5 тысяч долларов доступны авто многих популярных марок от корейского, китайского, немецкого автопрома и не только.

Какие машины чаще выбирают украинцы во время военного положения и по какой цене - читайте в материале ниже.

Желающие обзавестись автомобилем не за все деньги мира в объявлениях могут увидеть массу предложений по иномаркам с незначительными царапинами, или даже "как новые, без видимых следов". Так, на сайте OLX в разделе транспорта - 77% таких объявлений из общего количества в десятки тысяч.

Какие б/у машины сейчас самые популярные

Среди самых распространенных марок машин в ценовом сегменте до 5 тысяч долларов на этом ресурсе в мае к "топовым" относилось авто корейской марки Daewoo и немецкого производителя BMW. По типу кузова уверенно лидирует седан (независимо от марок транспорта).

Вообще десятка самых распространенных марок авто в объявлениях выглядит так:

  1. Daewoo - 2300 долл
  2. BMW - 4700 долл
  3. Volkswagen - 4000-5000 долл
  4. Audi - 3900 долл
  5. Opel - 1915-4300 долл
  6. Mercedes-Benz - 4200 долл
  7. Chevrolet - 4200 долл
  8. Ford - 3800 долл
  9. Skoda - 4280 долл
  10. Mitsubishi - 4650 долл.

Чаще всего на украинском авторынке продают недорогие машины 2003-2007 годов выпуска. Впрочем, можно найти и "помладше", но такие варианты придется подождать, чтобы их пригнали из соседних стран.

Бюджетные б/у иномарки в Украине (фото: olx.ua)

Более половины бюджетных авто оборудованы антиблокировочной системой колес (abc), 15% в своем арсенале имеют центральный замок, а 13% - подушки безопасности.

Отметим, что среди такого сегмента найти предложения с GPS-трекерами и лазерными фарами уже будет сложнее.

Как обращает внимание руководитель направления OLX Авто Андрей Коцына, рынок б/у машин развивается даже в условиях войны

"В настоящее время покупка автомобиля с пробегом является оптимальным вариантом для многих украинцев. С одной стороны, отечественный авторынок наполнился множеством доступных вариантов благодаря нулевой растаможке. С другой, необходимость переезжать в другие регионы, перевозить оборудование и вещи предприятий, а также уничтоженный войной транспорт толкает водителей покупать недорогие, но практичные автомобили", - рассказал он.

Кроме того, немаловажным фактором являются машины для передовой.

"Волонтеры и военные активно ищут автомобили для своих нужд именно на вторичке: в топе поисковых запросов "внедорожники", "бусы, "минивэны"", - говорит эксперт.

Напомним, ранее мы писали, какие подержанные автомобили категорически нельзя покупать, и рассказывали, на что важно обращать внимание перед сделкой.

Также перед этим мы сообщали, что нельзя делать с авто перед продажей.

Читайте РБК-Украина в Google News
OLXАвтомобильный рынок