Авто до 5 тисяч доларів: які зараз бюджетні іномарки можуть купити українці

В Україні зараз активно цікавляться покупкою бюджетних іномарок - з пробігом, у хорошому стані й за доступною ціною. І судячи з пропозицій на сайтах продажів, на суму до 5 тисяч доларів доступні авто багатьох популярних марок від корейського, китайського, німецького автопрому й не тільки.
Які машини частіше вибирають українці під час воєнного стану і за якою ціною - читайте в матеріалі нижче.
Бажаючі обзавестися автомобілем не за всі гроші світу в оголошеннях можуть побачити масу пропозицій по іномарках з незначними подряпинами, або навіть "як нові, без видимих слідів". Так, на сайті OLX в розділі транспорту - 77% таких оголошень із загальної кількості в десятки тисяч.
Серед найпоширеніших марок машин в ціновому сегменті до 5 тисяч доларів на цьому ресурсі в травні до "топових" відносилося авто корейської марки Daewoo і німецького виробника BMW. За типом кузова впевнено лідирує седан (незалежно від марок транспорту).
Взагалі десятка найпоширеніших марок авто в оголошеннях виглядає так:
Найчастіше на українському авторинку продають недорогі машини 2003-2007 років випуску. Втім, можна знайти й "молодші", але такі варіанти доведеться почекати, щоб їх пригнали з сусідніх країн.
Бюджетні вживані іномарки в Україні (фото: olx.ua)
Більш ніж половина бюджетних авто обладнані антиблокувальною системою коліс (abc), 15% у своєму арсеналі мають Центральний замок, а 13% - подушки безпеки.
Зауважимо, що серед такого сегмента знайти пропозиції з GPS-трекерами і лазерними фарами вже буде складніше.
Як звертає увагу керівник напрямку OLX Авто Андрій Коцина, ринок вживаних машин розвивається навіть в умовах війни
"Нині придбання автомобіля з пробігом є оптимальним варіантом для багатьох українців. З одного боку, вітчизняний авторинок наповнився великою кількістю доступних варіантів завдяки нульовому розмитненню. З іншого, необхідність переїжджати в інші регіони, перевозити обладнання і речі підприємств, а також знищений війною транспорт спонукають водіїв купувати недорогі, проте практичні автівки", - розповів він.
Крім того, важливим фактором є машини для передової.
"Волонтери і військові активно шукають автомобілі для своїх потреб саме на вторинці: переважають пошукові запити "позашляховиків", "бусів, "мінівенів"", - говорить експерт.
Нагадаємо, раніше ми писали, які вживані автомобілі категорично не можна купувати, і розповідали, на що важливо звертати увагу перед угодою.
Також перед цим ми повідомляли, що не можна робити з авто перед продажем.