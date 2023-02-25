Екзотичні страви української кухні, про які мало хто знає. Ви будете здивовані! (фото)

Українська культура - наповнена та багатогранна. До культурної спадщини належить і кухня народу. Якщо вам хтось колись скаже, що українська кухня - це самі лише пампушки, борщ і сало, не вірте такому "знавцю".
Styler зібрав для вас найнезвичайніші автентичні українські страви, які точно варто скуштувати!
Ця страва родом з Буковини. ЇЇ основним інгредієнтом є варений буряк, тому цей салат часто готують під час посту.
Інгредієнти
Процес приготування
Для початку підготуйте квасолю. Суху білу квасолю замочіть у воді на 6-8 годин. Потім відваріть до готовності та остудіть.
Буряк запечіть у духовці або відваріть. Готовий буряк почистьте і наріжте кубиками.
Чорнослив помийте та залийте гарячою водою на 20 хвилин, щоб він став м'яким. Після цього поріжте сухофрукт соломкою. Цибулю наріжте півкільцями. Змішайте всі інгредієнти в мисці, посоліть, поперчіть та заправте духмяною олією.
Варя гуцульська (фото: authenticukraine.com.ua)
Фріґа - страва, що поширена у гірських районах Закарпаття. Історія виникнення цієї страви подібна до історії створення фондю.
Пастухи надовго йшли в гори і брали з собою їжу, яка довго не псується. У тому числі й бринзу. Однак через деякий час бринза підсихала, тому її розігрівали у казані.
Головний секрет смачної фріґи - хороша бринза. Якщо ви оберете ненатуральний продукт, страва розшарується. Сир потрібно просто розтопити зі шкварками та смакувати.
Фріґа (фото: authenticukraine.com.ua)
Простою мовою це пюре з картоплі та квасолі. Окрім них, до каші додають мак, дрібно порізану цибулю, цукор, перець, зелень на смак і все перетирають у пюре.
Товчанка (фото: authenticukraine.com.ua)
Це страва української кухні, проте угорського походження. Протягом десятиліть рецепт страви зазнав змін, іу кожної хазяйки є свої секрети приготування супу. Незмінними залишаються декілька складників: паприка, копченості, сметана та квасоля.
Інгредієнти
Для галушок (чіпетке):
Спосіб приготування йокаї боб-левеша
Свинячу галяшку відваріть до готовності, процедіть бульйон. Пікниця обсмажте на сковорідці.
Приготуйте чіпетке. Змішайте всі інгредієнти. З тіста сформуйте кульку, обгорніть харчовою плівкою та покладіть у холодильник на годину. Після цього сформуйте з тіста довгі тоненькі ковбаски. Відщипуйте від них шматочки завдовжки 2–3 сантиметри. Притрусіть борошном.
Овочі наріжте дрібними шматочками. Поріжте пікницю та розберіть свинячу галяшку.
На смальці, який виділився з пікниці, обсмажте моркву та селеру. Додайте солодкий зелений перець, через декілька хвилин - квасолю, томати, часник, лавровий лист.
Перекладіть овочі у каструлю та залийте бульйоном від галяшки. Коли бульйон закипить, додайте м'ясо та галушки.
Окремо обсмажте цибулю. Коли вона стане золотавою, додайте паприку та кілька ложок бульйону. Додайте цю засмажку до супу.
Коли квасоля буде готова, додайте решту спецій. Сіль у страві не використовується, бо копчене м’ясо саме по собі досить солоне.
В окремій ємності змішайте борошно, сметану та кілька ложок бульйону. Додайте цю суміш до супу. Проваріть суп ще декілька хвилин та додайте пікниці та зелень.
Йокаї боб-левеш (фото: authenticukraine.com.ua)
Це традиційна українська запіканка з прісноводної риби. Цій страві понад два століття. Навіть Іван Котляревський згадував її в "Енеїді" як одне із ласощів на столі царя Латина.
Інгредієнти
Процес приготування
Рибу почистити, промити, залити водою. Додати солі та варити пів години після кипіння. Потім вийняти рибу з бульйону, дати охолонути, відділити від кісток і пошарпати на шматки.
Цибулю порізати на дрібні кубики й підсмажити на олії.
У рибний бульйон додати борошно і вимішати тісто. По консистенції воно має нагадувати рідку кашу. Потім додати туди цибулю з олією і ще раз все перемішати.
Подрібнену рибу покласти на змазану маслом сковорідку, залити тістом, поперчити та поставити в духовку.
Запікати близько 40 хвилин при 180 градусах. Подавати, як набухне.
Баба-шарпанина (фото: authenticukraine.com.ua)
Цю страву найчастіше готували на півдні України, і залежно від способу приготування страва могла бути як першою, так і основною. А ще вона дуже добре прижилася в кримськотатарській кухні.
Інгредієнти
Для локшини:
Спосіб приготування лагмана
Почніть приготування з найважливішого складника - локшини. Просійте борошно через сито у глибоку миску. Зробіть заглиблення та вилийте туди воду, додайте яйце. Замісіть прісне тісто.
Розкачайте тісто у пласт завтовшки 2 мм. Поріжте на локшину.
Для приготування соусу наріжте м'ясо дрібними шматками та посоліть. Почистбте та дрібно наріжте всі овочі.
На розігріту пательню налийте соняшникову олію та обсмажте м’ясо до утворення скоринки. Потім покладіть на сковорідку нарізані моркву, цибулю та болгарський перець. Смажте ще 7-10 хвилин.
Перекладіть вміст пательні у казан. Додайте картоплю, дрібно нарізаний часник, натерті помідори. Додайте сіль та перець. Залийте вміст казана водою та тушкуйте страву на маленькому вогні до готовності.
Відваріть локшину у підсоленій воді. Подають лагман таким чином: у тарілку кладуть локшину, заливають м'ясним соусом та прикрашають зеленню.
Лагман (фото: authenticukraine.com.ua)
Це представник солодкої частини кухні. Ґомбовці за способом приготування дуже схожі на ідентичну китайську страву, тому, ймовірно, вони походять від способу життя кочівників.
Інгредієнти
Ґомбовці готуються так:
Кисломолочний сир потрібно протерти через сито. Блендер для цього не підійде, адже перебитий у ньому, він вже не матиме необхідної структури. Перетертий сир змішайте з жовтками, цукром, ванільним цукром та манною крупою.
Страва готується на паровій бані. З готового тіста сформуйте невеличкі кульки. Ґомбовці будуть готові через 15 хвилин.
Тим часом підготуйте основну "родзинку" страви — панірування. Для цього просто обсмажте панірувальні сухарі на невеликій кількості вершкового масла. Готові кульки з сиру обваляйте у паніруванні. Подавайте із солодким сметанним соусом.
Це один із найпростіших десертів української кухні, який можна приготувати за кілька хвилин. Найчастіше готували його восени з початком морозів, коли в хатах палили піч.
Інгредієнти
Процес приготування
Яблука запекти в печі. Дати вихолонути та перетерти в пюре.
Перемішати пюре з борошном. Традиційно використовували вівсяні пластівці або вівсяне борошно. Також могли змішувати вівсяне зі звичайним пшеничним.
Тісто вкласти у вогнетривкий посуд і випікати в духовці на невеликому вогні до утворення рум'яної скориночки.
Гамула (фото: authenticukraine.com.ua)
Наостанок перейдемо до напоїв, яких також в українців чимало. Калганівка - це фактично горілка, настояна на корені трав'янистої рослини калгану.
Корінь потрібно висушити та залити горілкою. Настоювати майбутній напій варто приблизно два тижні, час від часу помішуючи.
Спотикач - це солодка алкогольна настоянка зі спеціями, міцністю 30 градусів. В Україні цей напій з'явився у XVIII столітті. Назва досить красномовна, тому очевидно, який ефект має спотикач на свого споживача.
Інгредієнти
Процес приготування
Спеції змішати, залити горілкою і настоювати так 2 тижні, щодня збовтуючи. Через 2 тижні настоянку процідити, додати цукор і прокип'ятити. Найкраще пити спотикач охолодженим.
Раніше ми розповідали, як приготувати давньоукраїнські штурханці з картоплі.
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