Екзотичні страви української кухні, про які мало хто знає. Ви будете здивовані! (фото)

Варя гуцульська

Ця страва родом з Буковини. ЇЇ основним інгредієнтом є варений буряк, тому цей салат часто готують під час посту.

Інгредієнти

невеликий буряк - 3 штуки

біла квасоля - 300 грамів

чорнослив - 300 грамів

квашена капуста - 150 грамів

ріпчаста цибуля - 1 штука

олія, сіль, перець - до смаку

Процес приготування

Для початку підготуйте квасолю. Суху білу квасолю замочіть у воді на 6-8 годин. Потім відваріть до готовності та остудіть.

Буряк запечіть у духовці або відваріть. Готовий буряк почистьте і наріжте кубиками.

Чорнослив помийте та залийте гарячою водою на 20 хвилин, щоб він став м'яким. Після цього поріжте сухофрукт соломкою. Цибулю наріжте півкільцями. Змішайте всі інгредієнти в мисці, посоліть, поперчіть та заправте духмяною олією.

Варя гуцульська (фото: authenticukraine.com.ua)

Фріґа

Фріґа - страва, що поширена у гірських районах Закарпаття. Історія виникнення цієї страви подібна до історії створення фондю.

Пастухи надовго йшли в гори і брали з собою їжу, яка довго не псується. У тому числі й бринзу. Однак через деякий час бринза підсихала, тому її розігрівали у казані.

Головний секрет смачної фріґи - хороша бринза. Якщо ви оберете ненатуральний продукт, страва розшарується. Сир потрібно просто розтопити зі шкварками та смакувати.

Фріґа (фото: authenticukraine.com.ua)

Товчанка

Простою мовою це пюре з картоплі та квасолі. Окрім них, до каші додають мак, дрібно порізану цибулю, цукор, перець, зелень на смак і все перетирають у пюре.

Товчанка (фото: authenticukraine.com.ua)

Йокаї боб-левеш