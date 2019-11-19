Австралию накрыло жуткими пожарами: жители Сиднея задыхаются от дыма

В Австралии продолжаются сильные пожары, от которых на протяжении более 150 километров нечем дышать. Масштабный пожар начался на территории Национального парка города Воллеми и распространился почти на 150 тысяч гектаров вокруг.

Жертвами пожара стали свыше 350 коал, которые проживали в Национальном парке, что составило более половины популяции. Сейчас животными занимаются ветеринары, а также обычные врачи, которые пытаются спасти малышей-коал.

От сильных пожаров в Австралии пострадала популяция коал (Фото: twitter.com)

Ситуацию ухудшает сильный ветер, который погнал дым в сторону Сиднея.

Жители австралийской столицы жалуются, что просыпаются утром в тумане и запахе дыма, которые проникает в дома даже сквозь закрытые двери и окна. Температура воздуха в нескольких частях города превысила уже +37 градусов.

Работники службы здравоохранения предупредили местных жителей об опасности и порекомендовали оставаться в закрытых помещениях и не перегружать организм. Людям с респираторными заболеваниями нужно быть особенно осторожными.

Австралию накрыло масштабными пожарами - жители задыхаются (Фото: twitter.com)

Дымом затянуто все юго-восточное побережье Австралии и все окрестности Сиднея. В опасной зоне оказалось более двух миллионов человек, которым местные власти уже предложили готовиться к эвакуации.

На территории штата Новый Южный Уэльс введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали также соседний Квинсленд и Аделаида. Известно, что на данный момент погибло уже шесть человек.

Австралия оказалась в плену массовых пожаров - жители задыхаются