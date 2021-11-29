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Авиарейсы "Air Ocean" из Днепра во Львов заблокировали

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Днепр, Понедельник 29 ноября 2021 21:33
Авиарейсы "Air Ocean" из Днепра во Львов заблокировали Авиарейсы "Air Ocean" из Днепра во Львов заблокировали (РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Администрация международного аэропорта "Днепр" уведомила авиакомпанию "Air Ocean", что выполнение рейсов Львов - Днепр - Львов, запланированных с 10 декабря 2021 года, находится под вопросом.

Об этом говорится в письме администрации аэропорта, копию которого обнародовало днепровское издание "Час".

Издание также отмечает, что 9 ноября 2021 авиакомпания получила от ООО “Международный аэропорт Днепропетровск” официальное согласие на выполнение регулярных рейсов Львов - Днепр - Львов дважды в неделю.

На следующий день авиакомпанией была открыта продажа авиабилетов по этому направлению. Но 18 ноября 2021 года компания получила официальный отказ в выполнении запланированных рейсов

"В связи с существующими техническими ограничениями по эксплуатации Аэродрома “Днепр” из-за проведения строительства нового пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы… и аннуляцию слотов", - говорится в сообщении.

18 ноября, 2021 года компания обратилась к руководству аэропорта в Днепре по поводу разъяснений отказа, однако на данный момент не получила никакого ответа.

Авиарейсы &quot;Air Ocean&quot; из Днепра во Львов заблокировали

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