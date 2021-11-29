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Авіарейси "Air Ocean" з Дніпра до Львова заблокували

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Дніпро, Понеділок 29 листопада 2021 21:33
Авіарейси "Air Ocean" з Дніпра до Львова заблокували Авіарейси "Air Ocean" з Дніпра до Львова заблокували (фото: РБК-Украъна)
Автор: Артем Горовенко

Адміністрація міжнародного аеропорту "Дніпро" повідомила авіакомпанію "Air Ocean", що виконання рейсів Львів - Дніпро - Львів, запланованих з 10 грудня 2021 року, знаходиться під питанням.

Про це йдеться в листі адміністрації аеропорту, копію якого оприлюднило Дніпровське видання "Час".

Видання також зазначає, що 9 листопада 2021 року авіакомпанія отримала від ТОВ "Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ" офіційну згоду на виконання регулярних рейсів Львів - Дніпро - Львів двічі на тиждень.

Наступного дня авіакомпанією було відкрито продаж авіаквитків за цим напрямком. Але 18 листопада 2021 року компанія отримала офіційну відмову у виконанні запланованих рейсів

"У зв'язку з наявними технічними обмеженнями по експлуатації аеродрому "Дніпро" через проведення будівництва нового пасажирського термінала і злітно-посадкової смуги ... і ануляцію слотів", - йдеться в повідомленні.

18 листопада, 2021 року компанія звернулася до керівництва аеропорту в Дніпрі з приводу роз'яснень відмови, проте на цей час не отримала жодної відповіді.

Авіарейси &quot;Air Ocean&quot; з Дніпра до Львова заблокували

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