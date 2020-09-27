Авиакатастрофа в Чугуеве: врач подробно рассказал о состоянии единственного выжившего

В пятницу, 25 сентября в Чугуеве в Харьковской области произошла авиакатастрофа, в результате которой погибло 26 человек. Единственный выживший в горящем военном самолете Ан-26 — 20-летний курсант Вячеслав Золочевский. На следующий день после происшествия парень пришел в себя и рассказал все, что смог вспомнить о жутком событии. Сейчас же его стараются не беспокоить. Врач единственного уцелевшего на борту самолета рассказал о его самочувствии.

Как сообщает начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун, состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского улучшается. Об этом сообщает Харків Times.

"Сутки пострадавший провел с положительной динамикой. Состояние его на сейчас расценивается как средней степени тяжести, но с тенденцией к улучшению. Температуры у него нет, гемодинамические показатели в норме, показатели крови и другие тоже в норме. Сегодня сделали перевязку, раны заживают, ни в каких дополнениях к лечению не нуждается. Медикаментов и профессионального уровня лечащих врачей хватает для успешного лечения пострадавшего", — сказал он.

Вячеслав Золочевский (фото: mil.gov.ua)

Также медик сообщил, что психологическое состояние парня нормальное, с ним работают психиатр и психолог.

Старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона, подполковник медицинской службы Юрий Клапчук считает, что состояние Вячеслава уже ближе к удовлетворительному. Об этом сообщает "АрміяІнформ".

По словам военного медика, парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.

Напомним, что ранее в Харьковской ОГА назвали версии крушения АН-26.

Также мы публиковали видео момента падения самолета в Чугуеве.