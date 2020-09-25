Авиакатастрофа с 22 жертвами: названа возможная причина трагедии в Чугуеве

Авиакатастрофа возле Чугуева (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

В Чугуеве в результате авиакатастрофы военного самолета погибли 22 человека, и большинство из них - курсанты. В больницу доставили двух пострадавших с тяжелыми травмами и сильнейшими ожогами.

Продолжаются поиски еще четырех человек, находившихся на борту самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ. Об этом 25 сентября глава Харьковской ОГА Алексей Кучер рассказал в своем Facebook.

Всего на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант.

Позже Кучер рассказал журналистам на месте ЧП, что 4 человека отправили в местную больницу. Они спаслись благодаря тому, что вовремя спрыгнули с самолета, когда тот был на минимальном расстоянии от земли.

"По той информации, что я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор", - сказал глава ОГА.

При этом он обратил внимание, что военные на учениях иногда специально отключают один из моторов.

"То есть для опытного летчика - это не критическая ситуация... Что произошло потом - не понятно. Это будет устанавливать уже следствие", - сказал чиновник.

Сейчас следователи и правоохранители выясняют все детали и обстоятельства страшной авиакатастрофы, а также ее причину.

По словам бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса со ссылкой на собственные источники, трагедия могла произойти из-за ошибки экипажа самолета.

"Причины происшествия уточняются. Предварительно вывод - ошибка экипажа", - заявил он в эфире телеканала Newsone.

Матиос уточнил, что пилот мог допустить роковую ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.

Авария Ан-26 произошла на расстоянии около 2 км до военного аэропорта около Ростовской трассы, когда самолет заходил на посадку.

Ранее сообщалось, что появилось видео и трансляция с места авиакатастрофы в Чугуеве, где разбился самолет с курсантами и офицерами.

После авиакатастрофы президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру создать правительственную комиссию для расследования происшествия.