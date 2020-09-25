Авіакатастрофа з 22 жертвами: названа можлива причина трагедії в Чугуєві

Авіакатастрофа біля Чугуєва (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

У Чугуєві в результаті авіакатастрофи військового літака загинули 22 людини, і більшість з них - курсанти. До лікарні доставили двох постраждалих з важкими травмами та сильними опіками.

Тривають пошуки ще чотирьох осіб, які перебували на борту літака Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. Про це 25 вересня голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів у своєму Facebook.

Всього на борту було 28 людей, з них 7 офіцерів і 21 курсант.

Пізніше Кучер розповів журналістам на місці НП, що 4 людини відправили в місцеву лікарню. Вони врятувалися завдяки тому, що вчасно зістрибнули з літака, коли той був на мінімальній відстані від землі.

"За тією інформацією, що я отримав, було повідомлення від пілота про те, що відмовив лівий двигун", - сказав глава ОДА.

При цьому він звернув увагу, що військові на навчаннях іноді спеціально відключають один з моторів.

"Тобто для досвідченого льотчика - це не критична ситуація ... Що сталося потім - не зрозуміло. Це буде встановлювати вже наслідок", - сказав чиновник.

Зараз слідчі та правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини страшної авіакатастрофи, а також її причину.

За словами колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса із посиланням на власні джерела, трагедія могла статися через помилку екіпажу літака.

"Причини події уточнюються. Попередній висновок - помилка екіпажу", - заявив він в ефірі телеканалу Newsone.

Матіос уточнив, що пілот міг допустити фатальну помилку при заході борту на посадку на аеродром в Чугуєві, переплутавши автомобільну трасу зі злітно-посадковою смугою.

Аварія Ан-26 сталася на відстані близько 2 км до військового аеропорту біля Ростовської траси, коли літак заходив на посадку.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео трансляція з місця авіакатастрофи в Чугуєві, де розбився літак з курсантами та офіцерами.

Після авіакатастрофи президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію для розслідування події.