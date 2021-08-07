В августе нас ждет серия магнитных бурь: будьте осторожны!

Даты магнитных бурь

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, до конца месяца произойдет две бури - 10 и 24 августа, но они не будут слишком мощными.

Скрин: Магнитные бури в августе 2021 (tesis.lebedev)

По другим данным, 16-20 августа прогнозируют сильную магнитную бурю, а 29 августа ожидается магнитная буря средней силы.

Для кого магнитные бури опасны, и какие могут быть симптомы

Более всего влиянию магнитной бури подвержены метеочувствительные люди. Проблемы со здоровьем могут возникать также у пожилых, людей с хроническими болезнями, "сердечников", гипотоников, гипертоников.

В периоды геомагнитных колебаний может быть повышенная утомляемость, чувство тревоги, апатия, сонливость.

У людей с сердечно-сосудистыми проблемами могут быть скачки давления, нарушаться сердечный ритм, возникать другие проблемы.

Медики говорят, что во время сильных магнитных бурь голова может разболеться даже у людей, считающих себя здоровыми.

Как помочь себе избежать проблем

В опасные дни очень важно придерживаться графика сна (7-8 часов), а также не перенапрягаться, как физически, так и эмоционально.

Врачи разработали ряд рекомендаций:

откажитесь от алкоголя, курения,

не переедайте и избегайте жирной, сладкой, острой пищи, фастфуда,

пейте меньше кофе и других бодрящих напитков,

проветривайте помещение, больше гуляйте, но избегайте прямого солнца,

если есть сердечно-сосудистые проблемы, контролируйте давление, сердечный ритм,

утром примите контрастный душ, а вечером расслабьтесь в теплой ванне,

если есть необходимость, проконсультируйтесь с врачом и держите необходимые лекарства всегда под рукой.

Для справки:

Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких суток.