У серпні нас чекає серія магнітних бур: будьте обережні!

Дати магнітних бур

Згідно прогнозу Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, до кінця місяця відбудеться дві бурі - 10 і 24 серпня, але вони не будуть занадто потужними.

Скрін: магнітні бурі в серпні 2021 (tesis.lebedev)

За іншими даними, 16-20 серпня прогнозують сильну магнітну бурю, а 29 серпня очікується магнітна буря середньої сили.

Для кого магнітні бурі небезпечні, і які можуть бути симптоми

Найбільше впливу магнітної бурі схильні метеочутливі люди. Проблеми зі здоров'ям можуть виникати також у літніх, людей з хронічними хворобами, "сердечників", гіпотоніків, гіпертоніків.

У періоди геомагнітних коливань може бути підвищена стомлюваність, відчуття тривоги, апатія, сонливість.

У людей з серцево-судинними проблемами можуть бути стрибки тиску, порушуватися серцевий ритм, виникати інші проблеми.

Медики кажуть, що під час сильних магнітних бур голова може розболітися навіть у людей, які вважають себе здоровими.

Як допомогти собі уникнути проблем

У небезпечні дні дуже важливо дотримуватися графіка сну (7-8 годин), а також не перенапружуватися, як фізично, так і емоційно.

Лікарі розробили ряд рекомендацій:

відмовтеся від алкоголю, куріння,

не переїдайте і уникайте жирної, солодкої, гострої їжі, фастфуду,

пийте менше кави та інших бадьорливих напоїв,

провітрюйте приміщення, більше гуляйте, але уникайте прямого сонця,

якщо є серцево-судинні проблеми, контролюйте тиск, серцевий ритм,

вранці прийміть контрастний душ, а ввечері розслабтеся в теплій ванні,

якщо є необхідність, проконсультуйтеся з лікарем і тримайте необхідні ліки завжди під рукою.

Для довідки:

Таке явище може тривати від декількох годин до декількох діб.