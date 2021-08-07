У серпні нас чекає серія магнітних бур: будьте обережні!

У серпні 2021 нас чекає кілька магнітних бур. Вони не будуть занадто інтенсивні, але деяким людям можуть доставити дискомфорт у вигляді головного болю, стрибків тиску, перепадів настрою.
Кому небезпечні магнітні бурі, як уберегти здоров'я від їх впливу, дати ударів - читайте нижче в нашому матеріалі.
Згідно прогнозу Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, до кінця місяця відбудеться дві бурі - 10 і 24 серпня, але вони не будуть занадто потужними.
Скрін: магнітні бурі в серпні 2021 (tesis.lebedev)
За іншими даними, 16-20 серпня прогнозують сильну магнітну бурю, а 29 серпня очікується магнітна буря середньої сили.
Найбільше впливу магнітної бурі схильні метеочутливі люди. Проблеми зі здоров'ям можуть виникати також у літніх, людей з хронічними хворобами, "сердечників", гіпотоніків, гіпертоніків.
У періоди геомагнітних коливань може бути підвищена стомлюваність, відчуття тривоги, апатія, сонливість.
У людей з серцево-судинними проблемами можуть бути стрибки тиску, порушуватися серцевий ритм, виникати інші проблеми.
Медики кажуть, що під час сильних магнітних бур голова може розболітися навіть у людей, які вважають себе здоровими.
У небезпечні дні дуже важливо дотримуватися графіка сну (7-8 годин), а також не перенапружуватися, як фізично, так і емоційно.
Лікарі розробили ряд рекомендацій:
Таке явище може тривати від декількох годин до декількох діб.
Раніше ми писали, що таке метеозалежність, як ми реагуємо на погоду, і як це можна вилікувати.
Також доктор Комаровський попередив про небезпечний стан, який може виникнути в спеку.