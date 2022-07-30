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Август 2022 станет настоящим кошмаром для этих трех знаков Зодиака

Фото: Гороскоп на август 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет в последний месяц лета.

Об этом пишет SantePlus.

Овен

Август для Овна будет наполнен страданиями и беспокойством для этого знака огня.

Уроженцев этого знака, ищущих работу, ждет разочарование. Это приведет к падению морального духа.

Для работающих Овнов этот месяц будет немного сложным. Они столкнутся с несколькими препятствиями, которые будут блокировать прогресс их проектов.

Водолей

Водолеям будет трудно быть спокойными в течение августа. Ничего не получится так, как они хотят.

В течение этого месяца Водолеи будут чувствовать себя обязанным выполнять приказы своего иерархического начальника, несмотря на свое отвращение к власти. Они также будут вынуждены идти на компромиссы, чтобы сгладить трудности и проблемы, которые блокируют реализацию их проектов.

В течение этого месяца у Водолеев также могут возникнуть проблемы с деньгами.

Рыбы

Август для представителей этого знака будет нелегким. В течение этого месяца вас ждет большая нагрузка.

Рыбы, не привыкшие к такому количеству работы, быстро почувствуют усталость. Ваша производительность также снизятся.

Кроме того Рыбы могут иметь серьезные финансовые проблемы, которые усилят беспокойство и тревоги.

Ранее мы писали про камень по знаку Зодиака, месяцу и дате рождения.

Также сообщалось, какой вы цветок по месяцу рождения и как это расскажет о вашем характере.

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