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Авария на МКС: российские космонавты попытаются заклеить дыру скотчем

Автор: Владимир Костырин

На Международной космической станции произошла утечка кислорода, а также было зафиксировано падение давления. Внештатная ситуация случилась на российской секции "Звезда" в служебном модуле продолжается два месяца после выявления поломки, которая грозила астронавтам удушьем.

В Центре управления полетами космонавтам порекомендовали использовать для ликвидации царапины на борту МКС поролон и клейкую ленту. Об этом передает российский "Интерфакс".

На Земле объяснили, что кусок поролона поможет "создать пузырь".

Соответствующий совет последовал в ответ на отправленные космонавтом Иваном Вагнером фото, на которых выделено возможное место утечки с помощью чаинок из разорванного чайного пакетика.

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Кроме того, второй российский космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что после очистки эта царапина стала напоминать трещину.

Теперь обнаруженную еще 20 августа "дыру" на МКС астронавты будут заделывать поролоном и скотчем, хотя ранее в октябре такой способ починки не сработал.

На МКС перед этим в процессе поиска места утечки кислорода Вагнер замазывал стыковочный агрегат по периметру мастикой. Кроме того, космонавт завесил аварийный отсек пакетами, чтобы найти место утечки.

Как заверили в Роскосмосе еще в августе, утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

Экипаж МКС 26-27 сентября был изолирован в российском сегменте станции для поиска повреждения. Для работ им доступны модули "Заря", "Звезда", "Поиск", грузовой корабль "Прогресс МС-14" и пилотируемый "Союз МС-16".

Напомним, что в августе 2018 года на МКС произошла утечка воздуха из небольшого отверстия в капсуле для доставки нового экипажа - это могло произойти в результате попадания фрагмента метеорита.

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