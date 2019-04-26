Авария на ЧАЭС: астролог предупредил, что трагедия может повториться

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, и астролог Влад Росс считает, что спусковым крючком для этой трагедии стал полет кометы Галлеи, которая в те дни пролетела на максимально близком расстоянии к Земле. Он сделал предупреждение о том, что эта комета еще вернется, пишет издание "Главред".

Влад Росс считает, что трагедия на ЧАЭС была предсказана еще в Библии, в Откровениях Иоанна. Там есть слова о звезде "полынь", которая пала на реки и источники вод. Она отравила воду и погибли люди. А у травы полынь есть еще одно название – чернобыльник.

Авария на 4-м энергоблоке ЧАЭС (chnpp.gov.ua)

Также он считает, что комета, которая в 1986 году пролетела очень близко к Земле, могла стать одной из причин аварии на ЧАЭС.

"Появление кометы вблизи Земли всегда сулит какие-то катастрофы. А Галлея постоянно сопровождает нашу Землю, она подлетает к нам раз в 76 лет", - отметил Росс и добавил, что следующий полет этой кометы вблизи Земли ожидается в 2061 году.

"В следующий раз, если доживем, мы увидим ее в 2061 году, потому можно предполагать, что в 2061 году будут какие-то катастрофы. В частности, в связи с прилетом этой кометы ожидаются глобальные наводнения. В результате этих наводнений Гренландия может полностью опуститься под воду", - добавил астролог.

Напомним, ранее мы писали о том, что в зоне ЧАЭС обнаружили необычного грызуна.

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