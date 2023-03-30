Аварій буде більше? Водіям дозволять "ганяти" по Києву з 1 квітня (список вулиць)

В Києві з 1 квітня до 1 листопада дозволять підвищення швидкості руху на деяких вулицях до 80 км/годину. І хоча перелік вулиць обирали спеціальною комісією, такий дозвіл може спричинити певну небезпеку.
Повний перелік вулиць, де дозволять підвищити швидкість руху, повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Вказується, що перелік вулиць за результатами обстеження визначила Комісія у складі представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Управління патрульної поліції НПУ у м. Києві, КК "Київавтодор" та КП "Центр організації дорожнього руху", КП "Київпастранс" та КП ШЕУ районів.
При обстеженні було враховано якісне дорожнє покриття, відбійники, наземні та підземні пішохідні переходи, що дають змогу пересуватися швидко та безпечно.
Однак таке рішення КМДА не дуже схвально приймають кияни. Вони відзначають, що це спровокує створення аварій на вулицях Києва.
"Дозвіл підвищити з 1 квітня максимальну швидкість на окремих ділянках містах до 80 км/годину означає тільки те, що реальний дозвіл перевищення швидкості в місті складе 100 км/годину. Адже тільки в Україні, Росії та Білорусі досі діє шкідливий допуск і закриття очей на перевищення швидкості на 20 км на год. В європейських містах штрафують ледь не з першого кілометру перевищення", - говориться на сторінці "Пасажири Києва" у Facebook.
Також громадськість звертає увагу на те, що за перевищення швидкості на 20 км/год штраф можна отримати тільки там, де встановлені камери. І такий штраф складає усього 340 гривень. А якщо оплатити в перші 10 днів - є знижка і штраф складає 170 гривень (менше ніж 5 євро).
"Саме таку ціну складає ціна людського життя в Україні. Більший штраф тільки при перевищенні швидкості на 50 км/год - тобто понад 130 км/год. Якщо на цих ділянках навіть не буде випадкових пішоходів, то у разі автомобільних ДТП кількість сильно постраждалих чи взагалі жертв збільшиться. Проспект Бандери в цьому плані є показовим, адже там якраз стається багато смертельних ДТП через високу швидкість", - сказано у повідомленні.
Крім того, ці вулиці стануть критично небезпечними ще й для руху велосипедистів.
До речі, раніше ми писали про те, чи можуть оштрафувати українців за пересування на зимовій гумі весною та літом.
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