Аварій буде більше? Водіям дозволять "ганяти" по Києву з 1 квітня (список вулиць)

Список вулиць, де з 1 квітня дозволять швидкість 80 км/год

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Вказується, що перелік вулиць за результатами обстеження визначила Комісія у складі представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Управління патрульної поліції НПУ у м. Києві, КК "Київавтодор" та КП "Центр організації дорожнього руху", КП "Київпастранс" та КП ШЕУ районів.

При обстеженні було враховано якісне дорожнє покриття, відбійники, наземні та підземні пішохідні переходи, що дають змогу пересуватися швидко та безпечно.

Чому це небезпечно

Однак таке рішення КМДА не дуже схвально приймають кияни. Вони відзначають, що це спровокує створення аварій на вулицях Києва.

"Дозвіл підвищити з 1 квітня максимальну швидкість на окремих ділянках містах до 80 км/годину означає тільки те, що реальний дозвіл перевищення швидкості в місті складе 100 км/годину. Адже тільки в Україні, Росії та Білорусі досі діє шкідливий допуск і закриття очей на перевищення швидкості на 20 км на год. В європейських містах штрафують ледь не з першого кілометру перевищення", - говориться на сторінці "Пасажири Києва" у Facebook.

Також громадськість звертає увагу на те, що за перевищення швидкості на 20 км/год штраф можна отримати тільки там, де встановлені камери. І такий штраф складає усього 340 гривень. А якщо оплатити в перші 10 днів - є знижка і штраф складає 170 гривень (менше ніж 5 євро).

"Саме таку ціну складає ціна людського життя в Україні. Більший штраф тільки при перевищенні швидкості на 50 км/год - тобто понад 130 км/год. Якщо на цих ділянках навіть не буде випадкових пішоходів, то у разі автомобільних ДТП кількість сильно постраждалих чи взагалі жертв збільшиться. Проспект Бандери в цьому плані є показовим, адже там якраз стається багато смертельних ДТП через високу швидкість", - сказано у повідомленні.

Крім того, ці вулиці стануть критично небезпечними ще й для руху велосипедистів.