Аварий будет больше? Водителям разрешат "гонять" по Киеву с 1 апреля (список улиц)

Список улиц, где с 1 апреля разрешат скорость 80 км/ч

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

Указывается, что перечень улиц по результатам обследования определила Комиссия в составе представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Управления патрульной полиции НПУ в Киеве, УК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения", КП "Киевпасстранс" и КП ШЭУ районов.

При обследовании были учтены качественные дорожные покрытия, отбойники, наземные и подземные пешеходные переходы, позволяющие передвигаться быстро и безопасно.

Почему это опасно

Однако такое решение КГГА не слишком одобрительно принимают киевляне. Они отмечают, что это спровоцирует создание аварий по улицам Киева.

"Разрешение повысить с 1 апреля максимальную скорость на отдельных участках города до 80 км/час означает только то, что реальное разрешение превышения скорости в городе составит 100 км/час. Ведь только в Украине, России и Беларуси до сих пор действует вредный допуск и закрытие глаз на превышение скорости на 20 км в час. В европейских городах штрафуют чуть ли не с первого километра превышения", - говорится на странице "Пассажиры Киева" в Facebook.

Также общественность обращает внимание, что за превышение скорости на 20 км/ч штраф можно получить только там, где установлены камеры. И такой штраф составляет всего 340 гривен. А если оплатить в первые 10 дней – есть скидка и штраф составляет 170 гривен (менее 5 евро).

"Именно такую цену составляет цена человеческой жизни в Украине. Больший штраф только при превышении скорости на 50 км/ч - то есть свыше 130 км/ч. Если на этих участках даже не будет случайных пешеходов, то в случае автомобильных ДТП количество сильно пострадавших или вообще жертв увеличится. Проспект Бандеры в этом плане показателен, ведь там как раз происходит много смертельных ДТП из-за высокой скорости", - сказано в сообщении.

Кроме того, эти улицы станут критически опасными для движения велосипедистов.