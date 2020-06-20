АТОшников наградили пластмассовыми медалями: разгорается скандал

Ветераны АТО получили нагрудную медаль участника ООС. Она выдается в комплекте с УБД. Но интересно другое, что эта медаль теперь - пластмассовая. Это очень сильно оскорбило военного и общественность.

Пластмассовые медали получили украинские военные в июне 2020 года. Об этом рассказал участник боевых действий и писатель Олег Болдырев (псевдоним Мартин Брест) на своей странице в Facebook.

Ветераны АТО теперь получают пластмассовые медали (фото: facebook.com/ Мартин Брест)

Он подчеркнул, что это обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл.

"Отличный шаг. Больше унизить армию, чем это сделало Министерство обороны Украины, было наверно, невозможно. Привет, там еще пресс-секретарю боевому полковнику Павловской передайте, которая закрывает Армію FM. И министру заодно. Уроды. Тупо уроды", - написал он.

Пользователи сети также прокомментировали это.

У нас сейчас карантин и экономия средств. Все правильно делают. Медали пластмассовые, бронеплиты картонные, каски из фольги, пули без пороха, еда нарисованная. Но мы прорвемся;

Символично. Какая власть, такие и медали дает. Так и относится. Дешевки;

Пластмассовый мир победил;

Это унизительно... и мне кажется, именно этого они и добивались;

Ну хоть не бумажный;

Я такую еще в 2018 получил, она уже была из пластика, я помню потому что удивился и думал что за хрень!!

Какие командиры - такая и война. Какая война - такие и медали. Закономерно;

В ДПСУ еще в 16 или 17 (точно не помню) уже пластиковые выдали;

Уроды;

Ну, они же нас туда ни посылали!!!!!!!! Бумажная армия, пластмассовые медальки...с*ка...куда мы катимся?????

Слава Героям!!!!!!

Да это п...ц. Как бы не было, слава воинам АТО!!! Привет, из Минска!

Ну, хорошо, что хоть не из картона вырезают!

Скриншоты с Facebook

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