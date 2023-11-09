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Атмосферно та красиво. Дивіться, як виглядають станції метро Києва вночі

Фото: Метро Києва вночі показали на знімках (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Метро Києва - це чудовий та швидкий вид транспорту. Вночі станції метрополітену виглядають особливо гарно.

Як без пасажирів виглядають станції столичної підземки, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "Спрага: в Києві цікаво".

Як виглядають станції київського метро вночі

Так, на кадрах ви можете побачити станцію метро "Золоті ворота", "Оболонь", "Олімпійська", "Голосіївська", "Теремки" та інші.

Київське метро вночі (фото: facebook.com/spraga.info)

Цікаві факти про київське метро

Найбільша відстань - між станціями Видубичі та Славутич. Поїздом його можна проїхати за 6 хв. А найкоротша відстань між Хрещатиком та Театральною. Його можна подолати за 1 хв. 50 сек.

На зеленій гілці є дві станції-примари – Теличка (або Наддніпрянська) та Львівська Брама.

Перша планувалася як технічна в районі із щільною промисловою забудовою, але перетворилася на “примару”, бо більшість заводів поблизу не працюють.

Інша розташована в тунелі між станціями Лук'янівська та Золоті ворота. Незважаючи на те, що її було майже добудовано ще 1997 року, план її реконструкції так і не затвердили.

У метро немає сміттєвих урн з міркувань безпеки.

Усі 46 підземних станцій метро можна використовувати як укриття. Вони можуть умістити близько 200 тис. осіб. У разі хімічної чи ядерної загрози спеціальні заслінки можуть закритися за 10-15 хв.

Станція Арсенальна - найглибша у світі. Щоб спуститися на глибину 105,5 м, вам потрібно два ескалатори.

Станції Вокзальна, Університет, Хрещатик та Арсенальна є пам'ятками архітектури місцевого значення.

Станція Золоті ворота є однією з найкрасивіших станцій Європи та світу.

Раніше ми писали про три великі зміни, які планують запровадити у Києві вже найближчим часом.

Читайте також, звідки походять історичні назви всіх районів столиці.

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