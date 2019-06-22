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Atlas Weekend 2019: важная информация про грандиозный фестиваль 


Программа и участники фестиваля Atlas Weekend 2019, а также все о ценах на билеты - в материале Styler

С 9 по 14 июля в Киеве на ВДНГ состоится один из самых грандиозных фестивалей не только Украины, а и всей Европы - Atlas Weekend. На целую неделю столица снова превратится в фестивальную Мекку всех меломанов. Чем будет удивлять фестиваль, какие звезды будут радовать вас, расписание всех сцен и все о билетах – читайте в материале Styler.

Итак. В этом году Atlas продлится целых 6 дней. За это время на 6 сценах фестиваля сыграют около 250 исполнителей и групп со всего мира. Хедлайнерами Atlas Weekend 2019 станут культовые Black Eyed Peas, электронный дуэт The Chainsmokers, группа Сплин, американский рэпер A$AP Rocky и британский бунтарь Liam Gallagher, известный многим по группе Oasis.

Atlas Weekend 2019 пройдет с 9 по 14 июля

Также особое внимание в лайн-апе стоит обратить на Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, The Subways, Tom Odell, Tom Walker, Netta и Our Last Night. 

The Subways выступят на Atlas Weekend 2019

Цель фестиваля Atlas Weekend – открывать людям современную фестивальную культуру, стирать границы между странами и городами, убирать барьеры между людьми. Именно поэтому вход на первый день Atlas Weekend будет свободным для всех желающих!

Расписание Atlas Weekend 2019 по дням и сценам 

9 июля

West Stage

  • 16:30 – 17:15 - LETAY
  • 19:00 – 20:00 - EPOLETS
  • 21:00 – 22:30 - ONUKA

East Stage

  • 16:30 – 17:15 - NEREIS
  • 17:45 – 18:30 - TRANK
  • 19:00 – 20:00 - KARNA
  • 21:00 – 22:30 - O.TORVALD

North Stage

  • 18:30 – 19:15 – [O]
  • 20:00 – 21:00 - YUKO

O.TORVALD сыграют на фестивале Atlas Weekend

10 июля

West Stage

  • 17:45 – 18:30 – LATEXFAUNA
  • 19:00 – 20:00 – Tom Walker
  • 21:00 – 22:30 – Tom Odell

East Stage

  • 15:30 – 16:00 - Scream Inc.
  • 16:30 – 17:15 – HEALTH
  • 17:45 – 18:30 - Tesseract

North Stage

  • 16:15 – 16:45 - NIZKIZ
  • 17:15 – 18:00 – Dog eats dog
  • 18:30 – 19:15 – MadeinTYO
  • 20:00 - 21:00 - 5'NIZZA
  • 22:00 – 23:30 – Dub FX

Main Stage

  • 18:30 – 18:55 – NETTA
  • 20:00 – 21:00 – LITTLE BIG
  • 22:15 – 23:45 – BLACK EYED PEAS

BLACK EYED PEAS зажгут Atlas Weekend

Night Stage East

  • 23:00 – 00:30 –STAGE ROCKERS
  • 00:30 – 01:30 – ALEX M.O.R.P.H.
  • 01:30 – 03:00 – ATB
  • 03:00 – 04:00 – SAGAN
  • 04:00 – 05:00 – JIMMY CLASH
  • 04:00 – 05:00 – TRICKY GULLIVAN
  • 05:00 – 06:00 – AVADOX

Night Stage Central

  • 23:00 – 00:00 – EWSEI
  • 00:00 – 01:00 – TOKI TOI
  • 01:00 – 02:30 – НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН
  • 02:30 – 03:30 – ЧОРНЫЕ БРОВИ & 25 КОП
  • 03:30 – 04:30 – MADISON
  • 04:30 – 05:30 – MIXMASTER GABBER

11 июля

West Stage

  • 17:45 – 18:30 – Emika
  • 21:00 – 22:30 – The Vaccines

East Stage

  • 15:30 – 16:00 – СТАНЦИЯ МИР
  • 16:30 – 17:15 – SUCH GOLD
  • 17:45 – 18:30 – ТАРАКАНЫ!
  • 19:00 – 20:00 – FRANK IERO

North Stage

  • 17:15 – 18:00 - SHAHMEN
  • 18:30 – 19:15 – KУРГАН & AGREGAT

Main Stage

  • 18:15 – 19:15 – Matoma
  • 22:15 – 23:45 – The Chainsmokers

The Chainsmokers на Atlas Weekend 2019 

Night Stage East

  • 23:30 – 00:20 – MARK DEVITE
  • 00:20 – 01:10 – LEAT’EQ
  • 01:10 – 02:00 – CYBORGS
  • 02:00 – 03:00 – SLANDER
  • 03:00 – 04:00 – BORGORE
  • 04:00 – 05:00 – WANNA WAKE
  • 05:00 – 06:00 – BA-BLOW

12 июля

West Stage

  • 17:45 – 18:30 – MONARCHY
  • 19:00 – 20:00 – ОДИН В КАНОЕ

East Stage

  • 16:30 – 17:15 – DETACH
  • 19:00 – 20:00 – ЛЯПИС-98
  • 21:00 – 22:30 – KORPIKLAANI

North Stage

  • 17:15 – 18:00 – АИГЕЛ
  • 18:30 – 19:15 – ВАГОНОВОЖАТЫЕ
  • 20:00 – 21:00 – TELEPOPMUSIK
  • 22:00 – 23:30 – UNCLE

UNCLE на Atlas Weekend 2019 

Main Stage

  • 20:00 - 21:00 – СЕРГЕЙ БАБКИН
  • 22:15 – 23:45 – СПЛИН

Night Stage East

  • 23:30 – 00:30 – INCIPIENCE B2B B.KIND
  • 00:30 – 01:30 – DERRICK (FUNKMASTERS)
  • 01:30 – 02:30 – DUB HEAD
  • 02:30 – 03:30 – NOISIA
  • 03:30 – 04:45 – SIGNAL
  • 04:45 – 06:00 – PAN4EZ

Night Stage Central

  • 01:00 – 04:00 – Blawan
  • 04:00 – 06:00 – REGAl

13 июля

West Stage

  • 15:30 – 16:00 – ECHO MACHINE
  • 16:30 – 17:15 – ЛЕРА ЯСКЕВИЧ
  • 17:45 – 18:30 - BRAZZAVILLE
  • 19:00 – 20:00 - МОНЕТОЧКА
  • 21:00 – 22:30 – HOOVERPHONIC

East Stage

  • 15:30 – 16:00 – SPACE OF VARIATIONS
  • 16:30 -17:15 – RAGE FOR ORDER
  • 17:45 – 18:30 – BLACK PEAKS
  • 19:00 – 20:00 – ADEPT
  • 21:00 – 22:15 – OUR LAST NIGHT

North Stage

  • 15:15 - 15:45 – INDT
  • 16:15 - 16:45 – WAVEWALKRS
  • 17:15 - 18:00  – ТОНКА
  • 18:30 - 19:15 – ALINA PASH
  • 20:00 – 21:00 – ПОШЛАЯ МОЛЛИ
  • 22:00 – 23:30 – TOMMY CASH

Main Stage

  • 22:45 – 23:45 - A$AP Rocky

A$AP Rocky выступит на Atlas Weekend 2019 

Night Stage Central

  • 23:00 – 00:00 – 2CROOKS
  • 00:00 – 00:45 – RETROAEROBICA
  • 00:45 – 01:30 – SELECTA
  • 01:30 – 02:30 – WIWEK
  • 02:30 – 03:30 – MIKE CERVELLO
  • 03:30 – 04:30 – CESQEAUX
  • 04:30 – 05:15 – CALL 062
  • 05:15 – 06:00 - CHEROS

14 июля

West Stage

  • 15:30 – 16:00 – City of Pines
  • 16:30 – 17:15 - TVORCHI
  • 17:45 – 18:30 - Chelou
  • 19:00 – 20:00 - HAELOS
  • 21:00 – 22:30 – Michael Kiwanuka

East Stage

  • 15:30 – 16:00 – VELIKHAN
  • 16:30 – 17:15 – Megaherz
  • 17:45 – 18:30 – JINJER
  • 19:00 – 20:00 – ПОРНОФИЛЬМЫ
  • 21:00 – 22:15 – THE SUBWAYS

North Stage

  • 16:15 – 16:45 – FREEL
  • 18:30 – 19:15 – KYIVSTONER
  • 20:00 – 21:00 – ALYONA ALYONA
  • 22:00 – 23:30 – BHAD BHABIE

Main Stage

  • 17:00 – 17:45 - BAHROMA
  • 18:15 – 19:15 – ДРУГА РІКА
  • 20:00 – 21:00 – THE HARDKISS
  • 22:15 – 23:45 – LIAM GALLAGHER

LIAM GALLAGHER

Night Stage Central

  • 23:00 – 00:00 – DJ WISK
  • 00:00 – 01:00 – Cape Cod
  • 01:00 – 02:00 – Igor Samosud
  • 02:00 – 03:00 – HYBRYD THEORY
  • 03:00 – 04:00 – We are Nuts
  • 04:00 – 05:00 – Deadly Habitz
  • 05:00 – 06:00 – MaiYar

Чтобы не запутаться и ничего не пропустить, посетители Atlas Weekend могут установить бесплатное мобильное приложение для Android или iOS, в котором можно создать свое персональное расписание фестиваля, добавляя выступления в список избранного. Кроме того, в приложении есть открытый список посетителей фестиваля с фото и контактами, возможность переписываться в общем и приватных чатах, а также назначать встречи другим фестивальщикам. Удобно, если вы едете с другого города и ищите компанию. 

Atlas Weekend состоится в июле

Билеты на Atlas Weekend 2019

В этом году на Atlas Weekend действуют сразу 4 типа билетов: абонементы на все дни, 3-дневные билеты, однодневные билеты и ночные билеты. На все случаи жизни, что называется. Плюс отдельно, билет в кемпинг. 

Абонемент на все дни - 2800 грн. Дает возможность посещать фестивальную территорию в течение всех дней фестиваля.

VIP-standing на все дни - 7000 грн. Преимущества: отдельный VIP-вход, проход на фестиваль и получение браслета не в общей очереди, а по Fast-line (услуга ускоренного прохождения всех формальностей), специальное место на паркинге, которое будут охранять, возможность стоять на специальной возвышенной крытой платформе возле Main Stage (это защита от дождя, солнца и хороший звук)

Кемпинг на все дни - 500 грн. В цену входит комфортная зона, пользование душем и туалетом, рецепция и охраняемая территория.

Абонемент на 3 дня фестиваля - 2300 грн. Делится на 3 категории: 10, 11, 12 июля; 11, 12, 13 июля и 12, 13, 14 июля. 

Абонемент на 3 дня VIP-standing -  5750 грн. Также делится на 3 категории: 10, 11, 12 июля;  11, 12, 13 июля и 12, 13, 14 июля. 

Один однодневный билет (10-14 июля) - 1150 грн. Вход на фестиваль 9 июля свободный для всех. Билеты не нужны. 

Однодневный VIP-standing - 2900 грн. Однако 9 июля VIP-standing стоит 1150 гривен.

Ночные билеты. Билеты на 10, 11, 12, 13 июля действуют с 23:30 до 6:00 следующего дня и стоят по 450 грн, ночь 14 июля – 225 грн, абонемент на 5 ночей (10-14 июля) - 1100 грн. При наличии абонемента на все дни Atlas Weekend дополнительно покупать ночной абонемент не нужно.

Фестиваль Atlas Weekend  стоит того, чтобы отложить все дела. Это будет самое грандиозное музыкальное событие 2019 года в Европе. Поеэтому не стоит откладывать на потом, покупайте билеты на Atlas Weekend.

Atlas Weekend состоится в июле

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