Atlas Weekend 2019: важная информация про грандиозный фестиваль 

С 9 по 14 июля в Киеве на ВДНГ состоится один из самых грандиозных фестивалей не только Украины, а и всей Европы - Atlas Weekend. На целую неделю столица снова превратится в фестивальную Мекку всех меломанов. Чем будет удивлять фестиваль, какие звезды будут радовать вас, расписание всех сцен и все о билетах – читайте в материале Styler.

Итак. В этом году Atlas продлится целых 6 дней. За это время на 6 сценах фестиваля сыграют около 250 исполнителей и групп со всего мира. Хедлайнерами Atlas Weekend 2019 станут культовые Black Eyed Peas, электронный дуэт The Chainsmokers, группа Сплин, американский рэпер A$AP Rocky и британский бунтарь Liam Gallagher, известный многим по группе Oasis.

Atlas Weekend 2019 пройдет с 9 по 14 июля

Также особое внимание в лайн-апе стоит обратить на Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, The Subways, Tom Odell, Tom Walker, Netta и Our Last Night.

The Subways выступят на Atlas Weekend 2019

Цель фестиваля Atlas Weekend – открывать людям современную фестивальную культуру, стирать границы между странами и городами, убирать барьеры между людьми. Именно поэтому вход на первый день Atlas Weekend будет свободным для всех желающих!

Расписание Atlas Weekend 2019 по дням и сценам

9 июля

West Stage

16:30 – 17:15 - LETAY

19:00 – 20:00 - EPOLETS

21:00 – 22:30 - ONUKA

East Stage

16:30 – 17:15 - NEREIS

17:45 – 18:30 - TRANK

19:00 – 20:00 - KARNA

21:00 – 22:30 - O.TORVALD

North Stage

18:30 – 19:15 – [O]

20:00 – 21:00 - YUKO

O.TORVALD сыграют на фестивале Atlas Weekend

10 июля

West Stage

17:45 – 18:30 – LATEXFAUNA

19:00 – 20:00 – Tom Walker

21:00 – 22:30 – Tom Odell

East Stage

15:30 – 16:00 - Scream Inc.

16:30 – 17:15 – HEALTH

17:45 – 18:30 - Tesseract

North Stage

16:15 – 16:45 - NIZKIZ

17:15 – 18:00 – Dog eats dog

18:30 – 19:15 – MadeinTYO

20:00 - 21:00 - 5'NIZZA

22:00 – 23:30 – Dub FX

Main Stage

18:30 – 18:55 – NETTA

20:00 – 21:00 – LITTLE BIG

22:15 – 23:45 – BLACK EYED PEAS

BLACK EYED PEAS зажгут Atlas Weekend

Night Stage East

23:00 – 00:30 –STAGE ROCKERS

00:30 – 01:30 – ALEX M.O.R.P.H.

01:30 – 03:00 – ATB

03:00 – 04:00 – SAGAN

04:00 – 05:00 – JIMMY CLASH

04:00 – 05:00 – TRICKY GULLIVAN

05:00 – 06:00 – AVADOX

Night Stage Central

23:00 – 00:00 – EWSEI

00:00 – 01:00 – TOKI TOI

01:00 – 02:30 – НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН

02:30 – 03:30 – ЧОРНЫЕ БРОВИ & 25 КОП

03:30 – 04:30 – MADISON

04:30 – 05:30 – MIXMASTER GABBER

11 июля

West Stage

17:45 – 18:30 – Emika

21:00 – 22:30 – The Vaccines

East Stage

15:30 – 16:00 – СТАНЦИЯ МИР

16:30 – 17:15 – SUCH GOLD

17:45 – 18:30 – ТАРАКАНЫ!

19:00 – 20:00 – FRANK IERO

North Stage

17:15 – 18:00 - SHAHMEN

18:30 – 19:15 – KУРГАН & AGREGAT

Main Stage

18:15 – 19:15 – Matoma

22:15 – 23:45 – The Chainsmokers

The Chainsmokers на Atlas Weekend 2019

Night Stage East

23:30 – 00:20 – MARK DEVITE

00:20 – 01:10 – LEAT’EQ

01:10 – 02:00 – CYBORGS

02:00 – 03:00 – SLANDER

03:00 – 04:00 – BORGORE

04:00 – 05:00 – WANNA WAKE

05:00 – 06:00 – BA-BLOW

12 июля

West Stage

17:45 – 18:30 – MONARCHY

19:00 – 20:00 – ОДИН В КАНОЕ

East Stage

16:30 – 17:15 – DETACH

19:00 – 20:00 – ЛЯПИС-98

21:00 – 22:30 – KORPIKLAANI

North Stage

17:15 – 18:00 – АИГЕЛ

18:30 – 19:15 – ВАГОНОВОЖАТЫЕ

20:00 – 21:00 – TELEPOPMUSIK

22:00 – 23:30 – UNCLE

UNCLE на Atlas Weekend 2019

Main Stage

20:00 - 21:00 – СЕРГЕЙ БАБКИН

22:15 – 23:45 – СПЛИН

Night Stage East

23:30 – 00:30 – INCIPIENCE B2B B.KIND

00:30 – 01:30 – DERRICK (FUNKMASTERS)

01:30 – 02:30 – DUB HEAD

02:30 – 03:30 – NOISIA

03:30 – 04:45 – SIGNAL

04:45 – 06:00 – PAN4EZ

Night Stage Central

01:00 – 04:00 – Blawan

04:00 – 06:00 – REGAl

13 июля

West Stage

15:30 – 16:00 – ECHO MACHINE

16:30 – 17:15 – ЛЕРА ЯСКЕВИЧ

17:45 – 18:30 - BRAZZAVILLE

19:00 – 20:00 - МОНЕТОЧКА

21:00 – 22:30 – HOOVERPHONIC

East Stage

15:30 – 16:00 – SPACE OF VARIATIONS

16:30 -17:15 – RAGE FOR ORDER

17:45 – 18:30 – BLACK PEAKS

19:00 – 20:00 – ADEPT

21:00 – 22:15 – OUR LAST NIGHT

North Stage

15:15 - 15:45 – INDT

16:15 - 16:45 – WAVEWALKRS

17:15 - 18:00 – ТОНКА

18:30 - 19:15 – ALINA PASH

20:00 – 21:00 – ПОШЛАЯ МОЛЛИ

22:00 – 23:30 – TOMMY CASH

Main Stage

22:45 – 23:45 - A$AP Rocky

A$AP Rocky выступит на Atlas Weekend 2019

Night Stage Central

23:00 – 00:00 – 2CROOKS

00:00 – 00:45 – RETROAEROBICA

00:45 – 01:30 – SELECTA

01:30 – 02:30 – WIWEK

02:30 – 03:30 – MIKE CERVELLO

03:30 – 04:30 – CESQEAUX

04:30 – 05:15 – CALL 062

05:15 – 06:00 - CHEROS

14 июля

West Stage

15:30 – 16:00 – City of Pines

16:30 – 17:15 - TVORCHI

17:45 – 18:30 - Chelou

19:00 – 20:00 - HAELOS

21:00 – 22:30 – Michael Kiwanuka

East Stage

15:30 – 16:00 – VELIKHAN

16:30 – 17:15 – Megaherz

17:45 – 18:30 – JINJER

19:00 – 20:00 – ПОРНОФИЛЬМЫ

21:00 – 22:15 – THE SUBWAYS

North Stage

16:15 – 16:45 – FREEL

18:30 – 19:15 – KYIVSTONER

20:00 – 21:00 – ALYONA ALYONA

22:00 – 23:30 – BHAD BHABIE

Main Stage

17:00 – 17:45 - BAHROMA

18:15 – 19:15 – ДРУГА РІКА

20:00 – 21:00 – THE HARDKISS

22:15 – 23:45 – LIAM GALLAGHER

LIAM GALLAGHER

Night Stage Central

23:00 – 00:00 – DJ WISK

00:00 – 01:00 – Cape Cod

01:00 – 02:00 – Igor Samosud

02:00 – 03:00 – HYBRYD THEORY

03:00 – 04:00 – We are Nuts

04:00 – 05:00 – Deadly Habitz

05:00 – 06:00 – MaiYar

Чтобы не запутаться и ничего не пропустить, посетители Atlas Weekend могут установить бесплатное мобильное приложение для Android или iOS, в котором можно создать свое персональное расписание фестиваля, добавляя выступления в список избранного. Кроме того, в приложении есть открытый список посетителей фестиваля с фото и контактами, возможность переписываться в общем и приватных чатах, а также назначать встречи другим фестивальщикам. Удобно, если вы едете с другого города и ищите компанию.

Atlas Weekend состоится в июле

Билеты на Atlas Weekend 2019

В этом году на Atlas Weekend действуют сразу 4 типа билетов: абонементы на все дни, 3-дневные билеты, однодневные билеты и ночные билеты. На все случаи жизни, что называется. Плюс отдельно, билет в кемпинг.

Абонемент на все дни - 2800 грн. Дает возможность посещать фестивальную территорию в течение всех дней фестиваля.

VIP-standing на все дни - 7000 грн. Преимущества: отдельный VIP-вход, проход на фестиваль и получение браслета не в общей очереди, а по Fast-line (услуга ускоренного прохождения всех формальностей), специальное место на паркинге, которое будут охранять, возможность стоять на специальной возвышенной крытой платформе возле Main Stage (это защита от дождя, солнца и хороший звук)

Кемпинг на все дни - 500 грн. В цену входит комфортная зона, пользование душем и туалетом, рецепция и охраняемая территория.

Абонемент на 3 дня фестиваля - 2300 грн. Делится на 3 категории: 10, 11, 12 июля; 11, 12, 13 июля и 12, 13, 14 июля.

Абонемент на 3 дня VIP-standing - 5750 грн. Также делится на 3 категории: 10, 11, 12 июля; 11, 12, 13 июля и 12, 13, 14 июля.

Один однодневный билет (10-14 июля) - 1150 грн. Вход на фестиваль 9 июля свободный для всех. Билеты не нужны.

Однодневный VIP-standing - 2900 грн. Однако 9 июля VIP-standing стоит 1150 гривен.

Ночные билеты. Билеты на 10, 11, 12, 13 июля действуют с 23:30 до 6:00 следующего дня и стоят по 450 грн, ночь 14 июля – 225 грн, абонемент на 5 ночей (10-14 июля) - 1100 грн. При наличии абонемента на все дни Atlas Weekend дополнительно покупать ночной абонемент не нужно.

Фестиваль Atlas Weekend стоит того, чтобы отложить все дела. Это будет самое грандиозное музыкальное событие 2019 года в Европе. Поеэтому не стоит откладывать на потом, покупайте билеты на Atlas Weekend.

Atlas Weekend состоится в июле

