АТБ разом з MEGOGO презентують концерт до Дня незалежності

До Дня незалежності найбільша національна торговельна мережа АТБ об’єдналася з медіасервісом MEGOGO та створила концерт "Музика нашої єдності".

Мета проекту - об’єднати українців і надихнути силою української пісні в найважливіший день року - День незалежності України.

Премʼєра відбудеться 24 серпня о 18:00 на музичному каналі MEGOGO LIVE.

У концерті звучатимуть хіти 90-х та 2000-х. У дуетному виконанні їх заспівають молоді виконавці з артистами, що стояли біля витоків української попмузики.

На глядачів чекають вісім композицій:

1. "Старі фотографії" (Скрябін cover) – KOLA

2. "Ти ангел" – Ірина Білик і KADNAY

3. "Ти на першому місці" – Саша Кольцова ("Крихітка") та vioria

4. "Стереосистема" (UA) – Green Grey та Мій конфлікт

5. "А тепер усе інакше" – Аква Віта і TUMAZAR

6. "Ти подобаєшся мені" – Віктор Павлік й Анна Буткевич

7. "Так мало тут тебе" – Друга Ріка та DEMCHUK

8. "Сам собі країна" (Скрябін cover) – Мішель Андраде та MOLODI

"Сьогодні в Україні, мабуть, немає важливішого державного свята, ніж День Незалежності. Цього року ми відзначаємо його особливими дуетами, підкреслюючи єдність і підтримку. Ми маємо чудову музичну спадщину 90-х та 2000-х, а тексти і мотиви обраних пісень пам’ятають більшість українців. Тож ми вирішили надати їм нового звучання за участі молодих артистів. Звісно, це лише частина українських хітів, авторів яких нам вдалося залучити до зйомок цього року. А отже, сподіваємося, подібний формат стане доброю традицією в майбутньому. Мріємо, щоб Україна перемагала і фури АТБ традиційно першими в’їхали у всі деокуповані населені пункти, повертаючи українські пісні на повній гучності", – коментує режисерка Лірон Добровольська.

Партнером проекту став багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу - АТБ. Як справжній форпост продовольчої безпеки країни у непростий воєнний час компанія стабільно збільшує обсяги сплачених податків до бюджетів усіх рівнів і є міцним тилом для українських захисників.

Загальна сума допомоги ЗСУ, добровольчим формуванням, медикам, надзвичайникам та іншим уже перевищує 500 млн грн.

За активну громадянську позицію, патріотизм і допомогу Збройним силам АТБ навіть отримала особисту подяку від Валерія Залужного.

За ідею, відеопродакшн і промо відповідає команда каналу MEGOGO LIVE.

Зйомки проходили на початку серпня в павільйоні FILM.UA в Києві. Сценою для виступів стала незвичайна локація — справжня фірмова фура, яку вже визнали народним символом наближення перемоги.

Умикайте концерт і дивіться безкоштовно вже 24 серпня о 18:00 на музичному каналі MEGOGO LIVE. Також відео буде доступним з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи "Дивись як чутно".