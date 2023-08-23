АТБ вместе с MEGOGO представят концерт ко Дню независимости

К Дню независимости крупнейшая национальная торговая сеть АТБ объединилась с медиасервисом MEGOGO и создала концерт "Музыка нашего единства".

Цель проекта – объединить украинцев и вдохновить силой украинской песни в самый важный день года – День независимости Украины.

Премьера состоится 24 августа в 18.00 на музыкальном канале MEGOGO LIVE.

В концерте будут звучать хиты 90-х и 2000-х. В дуэтном исполнении их споют молодые исполнители с артистами, стоявшими у истоков украинской попмузыки.

Зрителей ждут восемь композиций:

1. "Старые фотографии" (Скрябин cover) – KOLA

2. "Ты ангел" – Ирина Билык и KADNAY

3. "Ты на первом месте" – Саша Кольцова ("Крошка") и vioria

4. "Стереосистема" (UA) – Green Grey и Мой конфликт

5. "А теперь все иначе" – Аква Вита и TUMAZAR

6. "Ты нравишься мне" – Виктор Павлик и Анна Буткевич

7. "Так мало здесь тебя" – Друга Ріка и DEMCHUK

8. "Сам себе страна" (Скрябин cover) – Мишель Андраде и MOLODI

"Сегодня в Украине, пожалуй, нет более важного государственного праздника, чем День Независимости. В этом году мы отмечаем его особыми дуэтами, подчеркивая единство и поддержку. У нас прекрасное музыкальное наследие 90-х и 2000-х, а тексты и мотивы избранных песен Итак, мы решили придать им новое звучание при участии молодых артистов, конечно, это лишь часть украинских хитов, авторов которых нам удалось привлечь к съемкам в этом году. Украина побеждала и фуры АТБ традиционно первыми въехали во все деоккупированные населенные пункты, возвращая украинские песни в полной громкости», – комментирует режиссер Лирон Добровольская.

Партнером проекта стал многолетний лидер отечественной отрасли ритейла – АТБ. Как настоящий форпост продовольственной безопасности страны в непростое военное время, компания стабильно увеличивает объемы уплаченных налогов в бюджеты всех уровней и является прочным тылом для украинских защитников.

Общая сумма помощи ВСУ, добровольческим формированиям, медикам, чрезвычайникам и другим превышает 500 млн грн.

За активную гражданскую позицию, патриотизм и помощь Вооруженным силам АТБ даже получила личную благодарность от Валерия Залужного.

За идею, видеопродакшн и промо отвечает команда канала MEGOGO LIVE.

Съемки проходили в начале августа в павильоне FILM.UA в Киеве. Сценой для выступлений стала необычная локация — настоящая фирменная фура, уже признанная народным символом приближения победы.

Выключайте концерт и смотрите бесплатно уже 24 августа в 18:00 на музыкальном канале MEGOGO LIVE. Также видео будет доступно с переводом на жестовой язык от социальной инициативы "Смотри как слышно".