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АТБ открывает дополнительные магазины: список городов

Фото: АТБ открывает доналоговые магазины (myvin.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

Сеть супермаркетов АТБ открывает десятки новых магазинов в Киеве и Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба торговой сети.

В Киеве возобновили работу 11 магазинов, а численность работающих АТБ в столице составляет 45 магазинов.

Еще 10 возобновили работу в Киевской области – в городах Борисполь, Яготин, с. Софиевская Борщаговка.

В Харькове, по сообщению компании, возобновили работу 8 магазинов сети, таким образом общая численность работающих АТБ в городе на сегодняшний день составляет 45.

По этой ссылке вы можете посмотреть все работающие магазины сети.

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АТБ