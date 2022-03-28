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АТБ відкриває додаткові магазини: список міст

Фото: АТБ відкриває доподаткові магазини (myvin.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

Мережа супермаркетів АТБ відкриває десятки нових магазинів у Києві та Харкові.

Про це повідомляє прес-служба торгової мережі.

У Києві відновили роботу 11 магазинів, а чисельність працюючих АТБ в столиці становить 45 магазинів.

Ще 10 відновили роботу в Київській області – в містах Бориспіль, Яготин, с.Софіївська Борщагівка.

У Харкові, за повідомленням компанії, відновили роботу 8 магазинів мережі, таким чином загальна чисельність працюючих АТБ в місті на сьогоднішній день становить 45.

За цим посиланням ви можете подивитися всі працюючі магазини мережі.

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АТБ