АТБ відкриває додаткові магазини: список міст

Мережа супермаркетів АТБ відкриває десятки нових магазинів у Києві та Харкові.
Про це повідомляє прес-служба торгової мережі.
У Києві відновили роботу 11 магазинів, а чисельність працюючих АТБ в столиці становить 45 магазинів.
Ще 10 відновили роботу в Київській області – в містах Бориспіль, Яготин, с.Софіївська Борщагівка.
У Харкові, за повідомленням компанії, відновили роботу 8 магазинів мережі, таким чином загальна чисельність працюючих АТБ в місті на сьогоднішній день становить 45.
За цим посиланням ви можете подивитися всі працюючі магазини мережі.
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