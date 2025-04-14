Астропрогноз на понеділок: що заборонено робити 14 квітня і як залучити успіх

Астрологічний прогноз на понеділок обіцяє шанс відновити рівновагу у справах, але все може зіпсувати тіньовий період Венери. Важливо врахувати поради, з якими ви уникнете помилок.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, чим особливий цей понеділок та що можна робити, аби пощастило.

Прогноз астропогоди на 14 квітня

"Через тіньовий період ретро Венери (з 13 до 20 квітня) краще відмовитися від пластичних операцій та серйозних процедур, важливих угод та отримання кредитів, відкриття власного бізнесу та проектів, реєстрації шлюбу, припинення будь-яких взаємовідносин, оновлення свого іміджу та дизайну квартири, купівлі дорогого одягу, початку нових відносин, придбання нових гаманців", - розповіла Соловйова.

"День примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру. Головна умова - зберігати гармонію та рівновагу. Допомагайте іншим", - додала вона.

Цей день сприяє гармонізації відносин з оточуючими.Приділить час родині, дітям, хатнім питанням.

Також, зазначила астролог, побачити віщі сни. Не бажано вживати м’ясну їжу, краще надати перевагу рибі та грибам.

"14 квітня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Дехто вважає понеділок складним днем. Місяць буде у знаку Скорпіону - найнесприятливішому для себе положенні. Збалансуйте енергію білим кольором, сріблом", - радить експерт.

Окрім цього, 14 квітня, з 17:15 до 19:16 за київським часом, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Скорпіону.

"Цей градус у Скорпіоні вважається символом астрологів, ясновидців, магів, екстрасенсів, езотериків. Він розвиває магічні здібності, зміцнює біополе, збільшує енергетичні сили. Наділяє успіхом, стабільністю, умінням справлятися з будь-якими труднощами", - пояснила Соловйова.

"Це градус переродження, поновлення, регенерації. Він підвищує амбіції, дає владу та суспільне визнання. Успіх сприятиме заняттю будь-якими справами, пов'язаними з таємницями, загадками, секретами", - резюмувала вона.