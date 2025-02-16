Астропрогноз на неділю: що заборонено робити та які кольори принесуть успіх

Прогноз астропогоди на 16 лютого

"Не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму, смутку та негативним думкам. Не можна бути пасивними, відпочивати в очікуванні щасливого випадку. Не бажано вживати м’ясну їжу, алкоголь та палити. Утримайтесь від сексуальних розваг", - розповіла Соловйова.

"Пасивний день, є небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати. Зберігайте тверезість розуму, об’єктивно оцінюйте себе та оточуючих. Дійсність навколо вас віддзеркалить вашу сутність. Все, що буде сказане про вас, правда. Подумайте, як позбавитися від вказаних недоліків", - додала вона.

Цього дня також варто підбивати підсумки, завершувати поточні справи, повертати борги.

"Символічним управителем 16 лютого є Сонце. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави", - пояснила астролог.

І якщо ви хочете підсилити енергію Сонця - носіть одяг та прикраси цих кольорів:

помаранчевий

золотистий

жовтий.

Гороскоп на 16 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Важливі правила цієї неділі

16-го лютого, з 05:18 до 18:17 за київським часом Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, буде у руйнівному градусі Риб.

"У Рибах цей градус чинить руйнівну дію на психіку, викликає підсвідомі страхи, створює можливість потрапляння у психічну залежність, розчарування у житті, перешкоди, борги. Це символ недовіри, хитрий, холодний і агресивний, підлий, підступний градус", - попередила Соловйова.

"Не призначайте на цей період (з 05:18 до 18:17) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Меркурія. Якщо ж у людини достатньо мудрості для правильного усвідомлення, вона гідно і смиренно проходить усі перевірки та випробування, то на неї може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку", - додала вона.