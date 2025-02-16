Астропрогноз на воскресенье: что запрещено делать и какие цвета принесут успех

Прогноз астропогоды на 16 февраля

"Не поддавайтесь иллюзиям, эгоизму, грусти и негативным мыслям. Нельзя быть пассивными, отдыхать в ожидании счастливого случая. Не желательно употреблять мясную пищу, алкоголь и курить. Воздержитесь от сексуальных развлечений", - рассказала Соловьева.

"Пассивный день, есть опасность подпасть под чужое влияние и начать кому-то подражать. Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих. Действительность вокруг вас отразит вашу сущность. Все, что будет сказано о вас, правда. Подумайте, как избавиться от указанных недостатков", - добавила она.

В этот день также стоит подводить итоги, завершать текущие дела, возвращать долги.

"Символическим управителем 16 февраля является Солнце. Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - пояснила астролог.

И если вы хотите усилить энергию Солнца - носите одежду и украшения этих цветов:

оранжевый

золотистый

желтый.

Гороскоп на 16 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Важные правила этого воскресенья

16-го февраля, с 05:18 до 18:17 по киевскому времени Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, будет в разрушительном градусе Рыб.

"В Рыбах этот градус оказывает разрушительное действие на психику, вызывает подсознательные страхи, создает возможность попадания в психическую зависимость, разочарование в жизни, препятствия, долги. Это символ недоверия, хитрый, холодный и агрессивный, подлый, коварный градус", - предупредила Соловьева.

"Не назначайте на этот период (с 05:18 до 18:17) важных дел, связанных со сферой ответственности Меркурия. Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - добавила она.