Астропрогноз на 6 грудня. Що заборонено робити і який колір врятує від невдач

6 грудня не всі справи та плани можуть принести успіх й позитивні результати. Усе через Венеру та ретроградний Марс.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала детальний прогноз на 6 грудня і розповіла, що заборонено робити цього дня.

Прогноз астропогоди на 6 грудня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, проведення важливих платежів", - попередила Соловйова.

"А через ретроградність Марсу 6 грудня варто відмовитися від відкриття бізнесу та оформлення на нову роботу, початку будівництва чи ремонту, купівлі автомобілів, ініціювання судових розглядів і позовів, далеких поїздок і підвищених фізичних навантажень, понаднормових навантажень на роботі", - додала вона.

Будь-якому незадоволенню зараз не час, зазначила астролог. Ця п’ятниця - період усамітнення, прийняття та смиренності, пасивності та споглядання.

"Загострюються чутливість, інтуїція, можуть наснитися пророчі, віщі сни, а численні передчуття можуть реалізуватися незабаром. Займайтесь звичними справами, не нарікайте на життя, обставини або оточуючих. Упродовж дня будуть супроводжувати працелюбство та винахідливість. День сприяє людям, які знаходяться у скрутному становищі", - порадила Соловйова.

Цього дня допомагайте іншим, виявляйте благородство та гідність. Відстежуйте негативні думки, звільняйтесь від залежностей.

Гороскоп на 6 грудня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п’ятницю

6 грудня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - розповіла Соловйова.

Збалансувати венеріанську тему допоможуть рожевий колір, шовк (в одязі та прикрасах), живі квіти.