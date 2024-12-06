Астропрогноз на 6 декабря. Что запрещено делать и какой цвет избавит от неудач

6 декабря не все дела и планы могут принести успех и позитивные результаты. Все из-за Венеры и ретроградного Марса.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала подробный прогноз на 6 декабря и рассказала, что запрещено делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 6 декабря

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, проведение важных платежей", - предупредила Соловьева.

"А из-за ретроградности Марса 6 декабря стоит отказаться от открытия бизнеса и оформления на новую работу, начала строительства или ремонта, покупки автомобилей, инициирование судебных разбирательств и исков, дальних поездок и повышенных физических нагрузок, сверхурочных нагрузок на работе", - добавила она.

Любому недовольству сейчас не время, отметила астролог. Эта пятница - период уединения, принятия и смирения, пассивности и созерцания.

"Обостряются чувствительность, интуиция, могут присниться пророческие, вещие сны, а многочисленные предчувствия могут реализоваться в скором времени. Занимайтесь привычными делами, не сетуйте на жизнь, обстоятельства или окружающих. В течение дня будут сопровождать трудолюбие и изобретательность. День содействует людям, находящимся в тяжелом положении", - посоветовала Соловьева.

В этот день помогайте другим, проявляйте благородство и достоинство. Отслеживайте отрицательные мысли, освобождайтесь от зависимостей.

Гороскоп на 6 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

6 декабря - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: большие финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрацию бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - рассказала Соловьева.

Сбалансировать венерианскую тему помогут розовый цвет, шелк (в одежде и украшениях), живые цветы.