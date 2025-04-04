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Астропрогноз на 4 квітня: що робити в день Венери та чому заборонено сперечатися з жінками

П'ятниця 04 квітня 2025 08:25
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Астропрогноз на 4 квітня: що робити в день Венери та чому заборонено сперечатися з жінками Астрологічний прогноз на 4 квітня (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

У п'ятницю настає день Венери, а тому астрологічний прогноз допоможе вам краще спланувати всі важливі справи, аби не помилитися. Особливо це стосується тих, хто хотів починати щось нове.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова зробила прогноз на 4 квітня.

Прогноз астропогоди на 4 квітня

"Треба бути уважними, оскільки можливі шахрайство та обман. Обережно зі словами, небезпечні пліткарство та брехня - про них швидко стане відомо оточуючим. Слова набувають найвищу силу та значення: усе сказане може реалізуватися у житті. Утіляться у життя усі добрі побажання", - розповіла Соловйова.

"Корисно вчитися говорити, працювати з логопедами, фоніатрами, позбавлятися слів-паразитів, опановувати ораторське мистецтво. Час одкровення, пробудження талантів і харизми. Підвищується рівень жіночої інтуїції. Не можна сперечатися з жінками - це порушить космічні закони. Рекомендоване прибирання вдома", - додала вона.

4 квітня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям". За словами Соловйової, цього дня краще не ініціювати нові активності, за які відповідає Венера. Йдеться про великі фінансові платежі, шлюб, нові знайомства, реєстрацію бізнесу, кредити і так далі.

"На ретро Венері можна аналізувати свої взаємини (романтичні, ділові, дружні), щоб вивести їх на принципово новий рівень, вирішувати питання минулих взаємин, якщо вони нагадують про себе, і позбавлятися накопичених образ, проводити ревізію гардероба та аксесуарів, наводити лад у гаманці, займатись творчістю, купляти речі на розпродажах, за акціями та знижками, а також - антикваріат. Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах", - нагадала астролог.

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