Астропрогноз на 26 січня. Які кольори принесуть успіх та чому заборонено залишатися на самоті

Ця неділя, 26 січня, буде сприятливою для творчості. Втім, певні справи слід переносити на інший день.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на 26 січня.
"Сприятливий день для творчості та інтелектуальної праці. Не можна проводити час наодинці, у турботі лише про свої інтереси, конфліктувати з оточуючими. Утримайтесь від вживання алкоголю, уникайте відкритого вогню. Порушення рекомендацій дня може погано позначитися на здоров’ї", - попередила Соловйова.
"Ця неділя - день отримання таємних знань, колективних справ та допомоги іншим. Також цю добу пов'язано з рівновагою, переходом на інший рівень. Позбавтесь від інстинкту власника, усвідомте відповідальність за кожен вчинок. Бажано повертати борги", - додала вона.
Окрім цього, на 26 січня не варто планувати нові справи та важливі рішення. Окрім цього, бажано не призначати на цей день хірургічні та стоматологічні операції.
До того ж Марс все ще перебуває в ретроградній фазі. І це може погано вплинути на справи, які пов'язано з початком чогось нового та придбанням коштовних речей.
Гороскоп на 26 січня (ілюстративне фото: freepik.com)
Управителем 26 січня є Сонця. Через загальний фон доби краще не братися за справи, які стосуються дії денного світила. Йдеться про публічні виступи, романтичні вчинки, активності з дітьми, розважальні або ж азартні ігри.
Можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Також астролог радить присвятити час улюбленим заняттям. Не забувайте про хобі та творчість.
"Можна підсилити сонячну енергію, використовуючи в одязі помаранчевий, золотистий, жовтий кольори, застосовуючи символи денного світила (соняшник, лев), носити прикраси із золота, поласувати апельсинами", - резюмувала Соловйова.
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