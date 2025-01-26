Астропрогноз на 26 января. Какие цвета принесут удачу и почему в запрещено оставаться в одиночестве

Прогноз астропогоды на 26 января

"Благоприятный день для творчества и интеллектуального труда. Нельзя проводить время в одиночестве, в заботе только о своих интересах, конфликтовать с окружающими. Воздержитесь от употребления алкоголя, избегайте открытого огня. Нарушение рекомендаций дня может плохо сказаться на здоровье", - предупредила Соловьева.

"Это воскресенье - день получения тайных знаний, коллективных дел и помощи другим. Также эти сутки связаны с равновесием, переходом на другой уровень. Избавьтесь от инстинкта собственника, осознайте ответственность за каждый поступок. Желательно возвращать долги", - добавила она.

Кроме этого, на 26 января не стоит планировать новые дела и важные решения. Кроме этого, желательно не назначать на этот день хирургические и стоматологические операции.

К тому же Марс все еще находится в ретроградной фазе. И это может плохо повлиять на дела, которые связаны с началом чего-то нового и приобретением ценных вещей.



Гороскоп на 26 января (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

Управителем 26 января является Солнце. Из-за общего фона суток лучше не браться за дела, которые касаются действия дневного светила. Речь идет о публичных выступлениях, романтических поступках, активности с детьми, развлекательных или же азартных играх.

Можно посещать концерты, шоу, спектакли. Также астролог советует посвятить время любимым занятиям. Не забывайте о хобби и творчестве.

"Можно усилить солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, применяя символы дневного светила (подсолнух, лев), носить украшения из золота, полакомиться апельсинами", - резюмировала Соловьева.