Астропрогноз на 24 лютого. Чим особливий цей понеділок та як вберегтися від біди

Прогноз астропогоди на 24 лютого

День буде невдалим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, оформлення шлюбу, романтичних побачень. Можливі відвідування перукарні.

"Утримайтесь від сексуальних розваг. Уникайте проявів смутку та впертості. Не витрачайте енергію даремно, відмовтесь від активної діяльності. Є вірогідність оманливо переоцінити власні досягнення. Уникайте метушні, не кажіть зайвого, не виявляйте марнославство та гординю. Будьте обережні з тими, хто лестить, змушує обманюватися у собі та відповідати лестощами навзаєм", - попередила астролог.

"У розмовах буде втрачатися енергія, тому необхідна розбірливість: спілкуйтесь лише за інтуїцією та симпатією. Пробачайте тих, хто намагатиметься конфліктувати з вами. Період сприяє відновленню справедливості. У цей день нам дається те, на що ми заслужили. Можна розлучатися, позбавлятися небажаних знайомих і партнерів. Ефективно подавати апеляцію та шукати захист", - додала вона.

Окрім цього, на 24 лютого випадає початок Віджая екадаші. Соловйова розповіла, що це - день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день після Повні, під час індуїстського місяця Пхалгуна (лютий-березень за григоріанським стилем).

"Вважається, що це особливий день у році, який дозволяє кожному, хто дотримується рекомендацій, покращити своє життя, позбавившись негативної карми, безлічі проблем і складнощів, набратися сил для досягнення своїх шляхетних цілей, досягти успіху в будь-якому починанні та стати тріумфатором", - пояснила астролог.



Гороскоп на 24 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

24 лютого - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

І цього дня Місяць буде в знаку Козорогу - найскладнішому для себе положенні. Цей період може стати напруженим для тих, хто працює на адміністративних, організаторських та керівних посадах.

"Підсильте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - радить Соловйова.

Окрім цього, з 10:19 до 12:06 Місяць буде у руйнівному градусі Козорогу. Це може принести песимізм, душевний надлом, руйнування мети, втрату особистої свободи та незалежності, перебільшену самовпевненість, фізичну силу, постійність, стійкість, завзятість.

"Це градус величезної мудрості: він все знає, все розуміє, всі великі закони йому відкриваються, у нього є все, крім кохання. Він має магічні здібності, це чорний геній. Не призначайте на цей період (з 10:19 до 12:06) важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Місяця", - наголосила астролог.