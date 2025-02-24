Астропрогноз на 24 февраля. Чем особенный этот понедельник и как уберечься от беды

Прогноз астропогоды на 24 февраля

День будет неудачным для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, оформления брака, романтических свиданий. Возможны посещения парикмахерской.

"Воздержитесь от сексуальных развлечений. Избегайте проявлений грусти и упрямства. Не тратьте энергию впустую, откажитесь от активной деятельности. Есть вероятность обманчиво переоценить собственные достижения. Избегайте суеты, не говорите лишнего, не проявляйте тщеславие и гордыню. Будьте осторожны с теми, кто льстит, заставляет обманываться в себе и отвечать лестью взамен", - предупредила астролог.

"В разговорах будет теряться энергия, поэтому необходима разборчивость: общайтесь только по интуиции и симпатии. Прощайте тех, кто будет пытаться конфликтовать с вами. Период способствует восстановлению справедливости. В этот день нам дается то, что мы заслужили. Можно расставаться, избавляться от нежелательных знакомых и партнеров. Эффективно подавать апелляцию и искать защиту", - добавила она.

Кроме этого, на 24 февраля выпадает начало Виджая экадаши. Соловьева рассказала, что это - день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Полнолуния, во время индуистского месяца Пхалгуна (февраль-март по григорианскому стилю).

"Считается, что это особый день в году, который позволяет каждому, кто следует рекомендациям, улучшить свою жизнь, избавившись от негативной кармы, множества проблем и сложностей, набраться сил для достижения своих благородных целей, преуспеть в любом начинании и стать триумфатором", - пояснила астролог.



Гороскоп на 24 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

24 февраля - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать.

И в этот день Луна будет в знаке Козерога - самом сложном для себя положении. Этот период может стать напряженным для тех, кто работает на административных, организаторских и руководящих должностях.

"Усильте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - советует Соловьева.

Кроме этого, с 10:19 до 12:06 Луна будет в разрушительном градусе Козерога. Это может принести пессимизм, душевный надлом, разрушение цели, потерю личной свободы и независимости, преувеличенную самоуверенность, физическую силу, постоянство, стойкость, упорство.

"Это градус огромной мудрости: он все знает, все понимает, все великие законы ему открываются, у него есть все, кроме любви. Он обладает магическими способностями, это черный гений. Не назначайте на этот период (с 10:19 до 12:06) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны", - подчеркнула астролог.