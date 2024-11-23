Астропрогноз на 23 листопада. Чому ця субота стане доленосною і які справи приречено на невдачі

Прогноз астропогоди на 23 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Через тіньовий період ретро Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків", - попередила Соловйова.

"Критичний день зміни фази Місяця. Не рекомендується групова робота. Уникайте різких рухів. Це період мудрості, осягнення знань, наук і ремесел. Будь-які знання легко сприймаються та засвоюються", - додала вона.

За словами астролога, ця субота - день досягнення мети, він пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами. Головна умова - повна зосередженість на найбільш важливій задачі та пошуку необхідної інформації для її вирішення.

"Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Можна знайти оригінальні ідеї для вирішення старих проблем. Усі знання треба використовувати лише з добрими намірами. Період сприяє прогнозуванню майбутнього. Проявляйте альтруїзм, передавайте свій досвід іншим, готуйте учнів, накопичуйте знання та інформацію", - зазначила експерт.

Також вона радить вживати багато рослинної їжі, ходити пішки, займатися фізичними вправами.

Гороскоп на 23 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на суботу

23 листопада - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

"Запам’ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто гідно проходить крізь його випробування. Збалансувати дію планети можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - зазначила Соловйова.